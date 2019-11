Weinshow Württemberg – Weingenuss-Spektakel in Heilbronn

Wein so weit das Auge reicht! – Bei der Weinshow Württemberg kamen alle Freunde des guten Weines voll auf ihre Kosten. Über 60 Aussteller präsentierten sich vom 15.-16.11. in der ältesten Weinstadt Württembergs.

weinshow-hn-4.jpg www.moritz.de

Nicht nur Weingüter stellten dem Publikum ihre besten Sorten vor, auch alles rund um den Weingenuss gab es hier zu finden. So gab es verschiedene Versuchungen wie Schokolade, Öle, Käse, Wurst und handgemachtes Brot, das man zwischendurch probieren konnte.

Dennoch lag der Fokus, wie es der Name der Veranstaltung schon sagt, auf dem Wein. Sich bei zahlreichen Weingütern der Region einmal quer durchs Sortiment probieren? Diesen Traum konnte man sich am Wochenende auf der Weinshow erfüllen. Von süß und fruchtig bis trocken und herb war eine große Vielfalt an edlen Tropfen auf der Messe vertreten und lockte zum Probieren.

Auch neue Kreationen wurden vorgestellt und unter das Publikum gemischt. Dabei gab es ganz besondere Premium- und Bio-Weine oder sogar Weinperlen, die man sich dekorativ in sein Getränk mischen kann.

Die Messe wurde von einem vielfältigen Rahmenprogramm abgerundet. Die Besucher hatten freien Zugang zu verschiedenen Seminaren, um ihr Weinwissen weiter auszubauen. Zum Abschluss der Messe wurde in Begleitung der Württembergischen Weinprinzessin der beste Merlot gekürt – mit viel geschmacklicher Hilfe des Publikums versteht sich!