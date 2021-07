Weinsommer in Heilbronn – Weinveranstaltungen und Weinangebote in der ganzen Stadt

Wein auf dem Weingut, Wein auf dem Wartberg und Wein am Fluss: Der Weinsommer in Heilbronn bietet nicht nur am Wochenende an wunderbaren Orten ganz unterschiedliche Weingenuss-Momente.

Mit dem Planwagen geht es am Freitag, 2. Juli bei der „Wein erleben-Tour“ in die Weinberge Heilbronns. Start ist um 14:30 Uhr im Hof des Weinguts Alexander Bauer in Heilbronn-Sontheim. Nach einem Begrüßungsgetränk startet die Rundfahrt, ein Winzer begleitet die Gruppe und beantwortet Fragen rund ums Thema Wein. Bei einer Weinprobe mit Käse und Brot können die Teilnehmer den Blick über Heilbronn genießen, anschließend geht es mit dem Planwagen wieder Richtung Weingut. Dort wartet ein Vesperbüfett, bei einem Glas Rotwein können die Gespräche rund um das Thema Wein vertieft werden. Kosten: 49 Euro pro Person.

Auch der „Sommerhof“ des Weinguts Bauer in Heilbronn-Sontheim gehört in dieser Woche wieder zum Weinsommerprogramm. Der Weinausschank mit sommerlichen Speisen ist von Donnerstag bis Sonntag, 1. bis 4. Juli geöffnet. Donnerstag, Freitag und Samstag wird ab 16 Uhr ausgeschenkt, am Sonntag ab 11 Uhr.

Ganz gemütlich mit dem Bollerwagen geht es auf dem Heilbronner Wein-Panoramaweg durch die Weinberge: Dank des Wein-Bollerwagen-Verleihs von Ann-Kathrin und Philipp Albrecht können drei Flaschen Wein, Mineralwasser, Gläser und Picknickdecke bequem mit auf die Wanderung genommen werden. Kosten: 70 Euro inklusive Leihgebühr für den Bollerwagen.

Der Weingarten der Genossenschaftskellerei Heilbronn hat unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung geöffnet. Montag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 Uhr bis Mitternacht, Samstag ab 15 Uhr bis Mitternacht sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 23 Uhr gibt es hier leckere Speisen und Getränke mit herrlichem Ausblick auf die umliegenden Weinberge.

Durchgängig von Dienstag bis Freitag ab 16 Uhr und Samstag und Sonntag ab 14 Uhr werden am Weinpavillon der Wein-Villa-Gesellschafter in wunderbarer Atmosphäre an der Neckarbühne Heilbronner Weine ausgeschenkt.

Ein Spaziergang in den Weinbergen auf dem Wartberg mit Stopp am Weinausschank – das ist wie Urlaub und liegt doch so nah. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli wird der Betrieb des Wengerthäusle am Wartberg von 14 bis 21 Uhr im vollen Umfang, auch mit Sitzgelegenheiten vor Ort, wieder aufgenommen. Es gelten die üblichen Hygieneregeln für die Außengastronomie. Den Ausschank übernimmt das Weingut Amalienhof.

Alle aktuellen Termine mit entsprechenden Anmeldehinweisen gibt es unter www.heilbronn.de/weinsommer