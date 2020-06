Wiedereröffnung der Thermen & Badewelt Sinsheim am 22. Juni 2020

Der Termin zur Wiedereröffnung der Thermen & Badewelt in Sinsheim steht fest: Ab dem 22. Juni 2020 werden Gäste wieder entspannte Stunden im Palmenparadies, der Vitaltherme & Sauna und am großen Sandstrand „Paradise Beach“ genießen können. Mehr als drei Monate war die Therme geschlossen, jetzt startet sie mit verändertem Konzept und begrenzter Besucherzahl. Im Vordergrund steht dabei die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter. Neu ist das Tarifsystem - Gäste buchen ihre Eintrittstickets für die Besuchszeiträume „Tag“ oder „Abend“ vorab online, da Spontanbesuche derzeit nicht möglich sind.

Nach fast 100 Tagen öffnet die Thermen & Badewelt Sinsheim wieder für ihre Gäste. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder öffnen und unseren Gästen die ersehnte Entspannung bieten können“, so Geschäftsleiter Stephan Roth. „Und wir bitten alle, unser neues Tarif- und Buchungssystem zu nutzen, da spontane Besuche ohne Vorabbuchung derzeit leider nicht möglich sind.“

Vorabbuchung: Die Besucher der Thermen & Badewelt Sinsheim buchen ihre Eintrittstickets für Besuche ab dem 22. Juni 2020 vorab auf der Webseite www.badewelt-sinsheim.de sowohl für den Tag des Eintritts als auch für einen von zwei Besuchszeiträumen: Sie wählen zwischen „Tag“ (8 bis 16 Uhr) und „Abend“ (17 bis 23 Uhr, samstags bis 24 Uhr). Ein zusätzlicher Timeslot, also Zeitbereich für den Check-In, verhindert Wartezeiten beim Eintritt. In der einstündigen Pause am Nachmittag finden in der gesamten Therme weitere Desinfektionsmaßnahmen statt. Neu ist auch, dass Gäste ab sofort einen festen Liegeplatz erhalten, der für die Dauer ihres Aufenthaltes exklusiv genutzt werden kann.

Keine Maskenpflicht im Badbereich

Gemeinsam mit den zuständigen Behörden wurde das Hygienekonzept überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst. Maskenpflicht besteht nur beim Eintritt im Foyer – im gesamten Badbereich der Therme selbst nicht. Die Saunen sind mit Ausnahme der Dampfsaunen geöffnet, ebenso die Lagunen mit den Poolbars – immer mit Hinweisen auf das Einhalten der allgemein geltenden Abstandsregeln. Die Liegen haben nun größere Abstände. Auch in den Restaurants sind die Tische den neuen Vorgaben entsprechend aufgestellt. Weiterhin ermöglicht das bereits vorhandene Transpondersystem die bargeldlose Zahlung in der gesamten Anlage.

„Paradise Beach“ wartet auf die Gäste

Thermen- und Badewelt Sinsheim

Wie im vergangenen Jahr steht den Gästen ab 22. Juni 2020 auch wieder der große Sandstrand „Paradise Beach“ im Außenbereich zur Verfügung. Ob Strandbar, Erfrischungspools, Sonnenliegen oder Bambus Lounges – die Erholung und Entspannung am Ufer des Thermensees gehört inzwischen zu den besonderen Angeboten der Thermen & Badewelt Sinsheim. So lässt sich ein Strandurlaub unter Palmen auch ohne lange Flugreise realisieren.

"Endlich wieder offen“ & Dank für die Unterstützung

„Wir es können es kaum abwarten, unsere Gäste wieder in der Thermen & Badewelt Sinsheim begrüßen zu dürfen“, so Geschäftsleiter Stephan Roth. Bereits seit Mitte Mai wurde die Anlageauf die aktuelle Situation angepasst und das ohnehin vorbildliche Hygienekonzept nochmals erweitert. Stephan Roth betont den außerordentlichen Dank an die zuständigen Behörden, mit denen in enger Abstimmung zusammengearbeitet wurde. „Endlich wieder offen! Ab dem 22. Juni heißt es dann: Herzlich willkommen, wir haben Sie sehr vermisst.“

Über die Thermen & Badewelt Sinsheim:

In der Thermen & Badewelt Sinsheim erwartet Gäste seit 2012 in der Vitaltherme & Sauna, im Palmenparadies und im Sportbad ein einzigartiges Wellnesserlebnis. Zu den Besonderheiten auf rund 15.000 Quadratmetern gehören zehn Themensaunen, 34 Grad warmes Wasser in den Lagunen, verschiedene Gesundheitsbecken, über 460 echte Südsee-Palmen, 1.000 Orchideen und das auffahrbare Panorama-Glasdach. Seit 2019 ist im Sommer der Thermenstrand „Paradise Beach“ mit Strand-Bar und zwei Außenpools geöffnet. Die Thermen & Badewelt Sinsheim ist Teil der Unternehmensgruppe Wund - Deutschlands führendem Entwickler und Betreiber von Thermen und Badeanlagen.