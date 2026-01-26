Wintereinbruch und Schneechaos in Baden-Württemberg

Bereits am Abend des 25. Januar begann es zu schneien, am Montag, 26. Januar versinkt die MORITZ-Region im Schnee.

Bis zu 25. Zentimeter Neuschnee brachte die Nacht und sorgte an vielen Orten Baden-Württembergs für winterbedingte Einschränkungen, Unfälle, Zug-Ausfälle etc. LKW blockierten Autobahnen und sorgten bzw. sorgen immer noch für Staus ohne Ende. Der S-Bahnverkehr in Stuttgart und anderen Städten der Region ist ebenso beeinträchtigt wie der Stuttgarter Flughafen - dort hält es sich allerdings in Grenzen. Auch die Region Heilbronn ist schwer getroffen: In der Nacht kam es bis zu 70 Unfällen, in ganz Baden-Württemberg zu mehreren hundert. Die Auffahrt von der A6 auf die A81 war zeitweise wegen eines im Schnee steckengebliebenen LKWs blockiert, zwischen Heilbronn/Untereisesheim und dem Kreuz Weinsberg kam es auf der A6 zu einem neun Kilometer langen Stau. Der deutsche Wetterdienst rechnet noch bis Montagnachmittag mit Schneefall und Einschränkungen, Polizei und Winterdienst befinden sich im Dauereinsatz.