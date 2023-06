Württembergisches Kammerorchester Heilbronn präsentiert Programm für Saison 2023/24

Die Spielzeit 2023/24 des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) steht unter dem Motto »_MUSIK_MENSCHEN«. Das neue Programm soll wieder eine Mischung aus alten Klassikern und modernen Überraschungen bieten.

»Unser Orchester ist ein Zusammenschluss aus vielen einzelnen Individuen, die alle zusammen das WKO ausmachen«, erklärt Rainer Neumann, Geschäftsführender Intendant des WKO, das neue Spielzeit-Motto. »Deshalb wollen wir den Fokus auf diese einzelnen Menschen legen und so Nähe und eine Verbindung zum Publikum schaffen.« Unterstützt wird dieses Vorhaben von einer Fotoreihe, bei der jedes Mitglied des WKO auf einem Stuhl vor neutralem Hintergrund einzeln porträtiert wurde. »Und wenn wir von dem Zusammenspiel zwischen Menschen und Musik reden, sind damit nicht nur die Musiker gemeint, sondern auch die Organisatoren, die Macher und Helfer hinter den Kulissen und vor allem auch das Publikum«, so Neumann.

Gemeinsam begibt sich das WKO in eine neue Spielzeit, in der erneut verschiedene Musiktraditionen und Stile aufeinander treffen werden. Die Konzerte stützen sich dabei auf die zwei Säulen, die das WKO von Anfang an ausgemacht haben, so Rainer Neumann: »Auf der einen Seite sind die zehn Heilbronner Konzerte, die das Kammerorchester als Institution in dieser Stadt kennzeichnen. Auf der anderen Seite sind da aber auch die zahlreichen Konzertreisen, Tourneen sowie Sonderprojekte, die uns nationale wie internationale Anerkennung eingebracht haben.« Der Spagat zwischen diesen beiden Säulen soll auch 2023/24 weiter ausgebaut werden. Unterstützt wird das WKO dabei von seinen beiden Künstlerpartnerschaften mit Emmanuel Tjeknavorian und Frank Dupree, die in unterschiedlichen Funktionen bei mehreren Projekten und Heilbronner Konzerten dabei sein werden.

Eine große personelle Änderung steht dem WKO allerdings bevor: Für Chefdirigent Case Scaglione wird 2023/24 die letzte Spielzeit sein. Er verabschiedet sich mit einigen besonderen Stücken auf den Heilbronner Konzerten sowie einem eigenen »Goodbye C.« Abschiedskonzert. Über einen Nachfolger stehe man aktuell in den letzten Verhandlungen, bevor man die offizielle Ankündigung vollziehe, erklärt Neumann. Einen Bewerbungsprozess habe es allerdings nicht gegeben, vielmehr sei das WKO aktiv auf mögliche Kandidaten zugegangen. »Bei uns hat auch das Orchester ein Mitspracherecht, da muss die Zusammenarbeit und die Chemie einfach stimmen, sonst funktioniert das nicht.«

Eine Änderung gibt es auch beim Abo-Modell der Konzerttickets. Neben dem vollen Abonnement, dem Chef-Abo und dem Klassik-Einsteiger-Angebot wird es in der neuen Saison ein viertes Modell geben: Das Flex-Abo ermöglicht es, fünf verschiedene Heilbronner Konzerte auszusuchen und zu erwerben. Abonnements können unter ticketing@wko-heilbronn.de oder telefonisch unter 07131-2710956 bestellt werden.

Heilbronner Konzerte 2023/24

1) Mittwoch, 20. September 2023: Ludwig van Beethoven, Fabrice Bollon (Klavier Joseph Moog, Leitung Fabrice Bollon)

2) Mittwoch, 18. Oktober 2023: Arvo Pärt, Mieczyslaw Weinberg, Peter I. Tschaikowsky, Wolfgang Amadeus Mozart (Violoncello Andreas Brantelid, Leitung Risto Joost)

3) Mittwoch, 15. November 2023: Gabriel Fauré, Sergej Prokofieff, Felix Mendelssohn Bartholdy (Violine Emmanuel Tjeknavorian, Leitung Case Scaglione)

4) Mittwoch, 13. Dezember 2023: Edvard Grieg, Jules Massenet, Jean Sibelius, Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Robert Schumann, Olivier Messiaen, Texte u.a. von Knut Hamsun, Friedrich Schiller (Sprecher Stefan Wilkening, Leitung & Violine Kolbjørn Holthe)

5) Mittwoch, 31. Januar 2024: Jean Sibelius, Sergej Prokofieff, Peter I. Tschaikowsky (Violine & Leitung Emmanuel Tjeknavorian)

6) Mittwoch 21. Februar 2024: Robert Schumann, Gustav Mahler (Klavier Federico Colli, Sopran Joanna Freszel, Leitung Case Scaglione)

7) Mittwoch, 13. März 2024: György Ligeti, Johann Sebastian Bach (Sopran Yeree Suh, Mezzosopran Olivia Vermeulen, Tenor Tilman Lichdi, Bariton Thomas E. Bauer, Leitung Chor der KlangVerwaltung, Case Scaglione)

8) Mittwoch, 10. April 2024: Nino Rota, Dmitri Schostakowitsch, André Jolivet, Benjamin Britten (Trompete Simon Höfele, Klavier Elisabeth Brauß, Leitung Emmanuel Tjeknavorian)

9) Mittwoch, 8. Mai 2024: Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Joseph Haydn (Waldhorn Felix Klieser, Leitung Vladimir Kulenovic)

10) Mittwoch, 12. Juni 2024: Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, David Diamond, Alfred Schnittke (Violoncello Johannes Moser, Leitung Case Scaglione)