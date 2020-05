Gemeinsam Stark durch die Krise: ZEAG unterstützt Unternehmen aus der Region

Eine Geste der Unterstützung in einer schwierigen Situation: In Zeiten der globalen Coronakrise will der Heilbronner Energieversorger ZEAG helfen und unterstützen, wo immer er kann. Eine Aktion mit mehreren Bausteinen soll einen kleinen Beitrag ­dazu leisten. Dazu gehört auch eine Gutschein-­Aktion, mit der den kleineren Gewerbetreibenden im Versorgungsgebiet der ZEAG ein Symbol der ­Solidarität gesetzt werden soll. Darüber hinaus steht in der aktuellen Lage auch ein vereinfachtes Carsharing-Angebot der ZEAG zur Verfügung.

Hilfe in einer schweren Zeit

Die Corona-Krise in Deutschland trifft nahezu jeden Bereich der Gesellschaft. Gerade in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, gemeinschaftlich stark zu sein und Solidarität zu zeigen – das dachte sich auch die ZEAG Energie AG in Heilbronn: »Viele unserer Gewerbekunden sind durch die Auswirkungen der Schließungen ihrer Betriebe in finanzielle Bedrängnis geraten: Kunden und Gäste bleiben aus, Umsätze brechen ein«, so das Unternehmen. »Wir wollen helfen.«

Auch bei der ZEAG fallen Veranstaltungen und Sponsorate aus. Das dafür eingeplante Budget soll aber trotzdem sinnvoll eingesetzt werden – und zwar, um die Region zu unterstützen. » Für eine lebenswerte Region auch nach der Corona-Krise – und dazu gehören für uns der Einzelhandel und die lokale Gastronomie«, so Anja Leipold, Pressesprecherin der ZEAG. »Denn was wäre ein Stadtbummel ohne einen Latte Macchiato im Lieblingscafé oder das Stöbern in der kleinen Boutique um die Ecke?« Aus diesem Grund wurde die Gutschein-Aktion »gemeinsamDaheim« ins Leben gerufen. Darin werden alle direkt von den Schließungen betroffenen ZEAG-Gewerbekunden mit eigenem Ladengeschäft, Friseursalon oder Gastronomie im Versorgungsgebiet der ZEAG Energie AG unterstützt: Dies geschieht durch den Kauf von jeweils zwei Gutscheinen im Wert von 25 Euro und einer Zugabe von 10 Euro. Somit erhält jeder teilnehmende Betrieb 60 Euro und gibt Gutscheine im Gesamtwert von 50 Euro aus.

Gutscheine werden verlost

Diese Gutscheine werden unter allen ZEAG-Kunden, die daheim die Produkte Strom, Gas oder Internet des Unternehmens nutzen, privat mit dem ZEAG-Carsharing unterwegs sind sowie allen Menschen, die dem Unternehmen auf Social Media folgen, verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Gutscheine werden per Losverfahren bestimmt. Diese Gutscheine werden im jeweiligen Geschäft wie Bargeld behandelt und können nicht online eingelöst werden.

Damit aber noch nicht genug: Seit Ende April hat die ZEAG Energie AG ihre Gutschein-Aktion zusätzlich auch für Gewerbetreibende im Versorgungsgebiet weiter geöffnet, die noch nicht ­ZEAG-Kunde sind. Auf diese Weise sollen Kunden in Ladengeschäfte und Salons gebracht werden, sobald die Zeit dafür gekommen sei.

Betriebe aus dem Gastro-, Einzelhandels- oder Friseurbereich, die bei der Aktion mitmachen möchten, können das Anmeldeform auf der Website unter www.zeag-energie.de/gutscheine nutzen. Anschließend muss nur noch eine Rechnung über 60 Euro eingereicht werden und schon ist man bei »gemeinsamDaheim« dabei.

ZEAG-Azubis packen mit an

Auch die ZEAG-Azubis machen mit: So packten sie bei der Heilbronner Tafel eine Woche lang kräftig mit an. Dabei waren sie meist unterwegs, um Lebensmittel zu retten – nach eingehender Prüfung wurden diese sortiert und anschließend in die Heilbronner Tafel-Läden gebracht. Dort erhalten Bedürftige einwandfreie Lebensmittel gegen einen geringen symbolischen Betrag. Der Einsatz half nicht nur der Tafel, sondern hat auch den Blick der Auszubildenden auf Themen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, Einkaufs- und Wegwerfverhalten und Essen im Allgemeinen verändert. »Wir sind froh, dass die Tafel Lebensmittel, die noch in einwandfreiem Zustand sind, an Menschen abgibt, die sich vielleicht nicht jeden Tag frisches Obst und Gemüse leisten können«, beschreibt einer der Azubis. »Hier zu helfen ist ein gutes Gefühl! Und die vielen Ehrenamtlichen machen wirklich einen tollen Job.« Auf den Social Media Seiten des Unternehmens informiert die ZEAG Energie AG darüber hinaus regelmäßig über neue Aktionen und beantwortet in den »DaheimUpdate«-Videos die drängendsten Fragen ihrer Kunden, wie zum Beispiel: Ist die Energieversorgung sicher? Was tun, wenn ich meine Rechnung aktuell nicht bezahlen kann? Wie erreiche ich den Kundenservice?

Carsharing ist weiterhin verfügbar

Das Herz der ZEAG Energie AG schlägt für die Region – und das mittlerweile seit 125 Jahren. Bereits 1892 versorgte sie Heilbronn als weltweit erste Stadt mit Drehstrom. Auch in Krisenzeiten wird das Unternehmen nach wie vor von diesem Pioniergeist und seiner innigen Verbundenheit mit der Region angetrieben. So bleibt auch das e-Carsharing in Zeiten von Corona weiterhin aktiv und die beliebten »Mo‘s«, wie die insgesamt 21 rein elektrischen Fahrzeuge der Flotte heißen, können unverändert gebucht und genutzt werden. Wer also dringende Besorgungen erledigen, für einen älteren Nachbarn ein Paket zur Post bringen oder mal wieder einkaufen will, gleichzeitig aber nicht auf ein eigenes Fahrzeug zurückgreifen kann, hat bei der ZEAG die Möglichkeit, sich einen Mo zu buchen. Einzige Sondervoraussetzung: Da die Fahrzeuge nicht kontinuierlich desinfiziert werden können, sind Kunden dazu angehalten, dies vor Fahrtbeginn selbst zu erledigen. Davon abgesehen gibt es beim e-Carsharing allerdings keine weiteren Einschränkungen.

Da die Kundencenter und der EnergieShop aufgrund der aktuellen Situation vorsorglich noch geschlossen sind, ist die Validierung von Führerscheinen für Neukunden vorübergehend online möglich. Nach der Registrierung reicht es, ein Foto des Führerscheins (Vorder- und Rückseite) per E-Mail an carsharing@zeag-energie.de zu senden. Wichtig: Um die Gültigkeit des Führerscheins zu verifizieren, ist es wichtig, dass im Hintergrund der Fotos eine Tageszeitung mit aktuellem Datum ersichtlich ist.

