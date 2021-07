ZEAG-Vorstand Franc Schütz – Über den Ausbau grüner Energien

Im Gespräch mit MORITZ-Geschäftsführer Ingo Eckert berichtet Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG, warum ihm der Einsatz für eine nachhaltige Zukunft mit seinem Unternehmen so wichtig ist, dass er große Potentiale in unserer Region sieht – und warum Deutschland seiner Vorreiterrolle beim Kampf gegen den Klimawandel gerecht werden sollte.

Herr Schütz, Baden-Württemberg strebt die Klimaneutralität bis 2040 an. Sie werden mit dem Photovoltaik- und Windenergiepark in Widdern Industrie und Haushalte von fünf Gemeinden mit grünem Strom versorgen.

Ja. Wir haben in Deutschland 2000 Terawattstunden Endenergieverbrauch. Das ist das, was wir für Mobilität, für Wärme, für Bedarfe aus Strom, Kühlschrank und Co. brauchen. Und wir produzieren heute 300 Terawattstunden aus kohlenstofffreier Produktion – Wind und Sonne, Onshore, Offshore und auch Wasserkraft. Das heißt, wir decken derzeit lediglich etwa ein Siebtel unseres Konsums an Energie aus grünen Quellen. Da bleiben noch sechs Siebtel übrig. Und das ist für mich das Entscheidende. Natürlich haben wir auch die Chance, Energie einzusparen. Und wenn wir jetzt einmal sehr progressiv fünfzig Prozent Einsparung annehmen – das ist extrem schwer – dann müssen wir ja wenigstens mal den Anteil grüner Energien verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Wasserstoff mag irgendwann eine Lösung sein. Das Potenzial testen wir ja bereits quasi gegenüber mit unserer Elektrolyse im H2ORIZON-Projekt auf dem Gelände des DLR. Ich sehe das aber eher als Technologie von übermorgen. Und deswegen glaube ich, müssen wir vor allen Dingen anfangen, wieder mehr Projekte zu ermöglichen. Also mehr Ausbau an Wind und Sonne zu ermöglichen, damit uns das Ziel –Klimaneutralität bis 2040 – überhaupt gelingt.

Wo sehen Sie bei uns in der Region die größten Potentiale?

In beidem: Sonne und Wind. Auch wenn man hier mal durchs Hohenlohe‘sche fährt: Ich liebe die Landschaft. Ich bin auch sehr häufig hier im schwäbischen Wald unterwegs und kann jeden verstehen, der sagt: Das sieht viel schöner ohne Windräder aus. Aber wir müssen uns doch irgendwann mal die Frage stellen, ob wir so weitermachen können. Die jüngsten Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind sicherlich Wetterphänomene – aber diese extremen Wetterlagen nehmen zu, man mag an die letzten heißen Sommer denken, man mag an die momentanen Hitzeperioden auf der Nordhalbkugel denken. Es passiert gerade viel. Da sind wir als verantwortliche Generation dringend gefordert. Und da ist es mir doch lieber, meinen Kindern für die nächsten zwanzig Jahre Windräder zuzumuten, anstatt in vierzig Jahren Rede und Antwort stehen zu müssen, warum wir nichts getan haben. So sehr ich die Landschaft schätze, so sehr ich die Schönheit hier schätze: Wir haben große Flächen, wir haben viel Potential für Windkraft und für Photovoltaik. Wir müssen nur den fairen Kompromiss finden. Das ist hier in Widdern gut gelungen. Und: In den umgrenzenden Gemeinden sind die Bürgerinnen und Bürger schon heute direkt über eine Genossenschaft beteiligt. So können sie die Vorteile in Form von finanziellen Erträgen auch unmittelbar selbst nutzen.

Wie funktioniert das System der Bürgerbeteiligung genau?

Wir gründen eine eigene Bürgerenergie-Gesellschaft, der der Energiepark gehört und in der der Ertrag erwirtschaftet wird. Die Gesellschaft hat ihren Standort hier: Das ist wichtig, weil dann eben auch anteilig die Gewerbesteuer hier im Ort bleibt. Die Wertschöpfung bleibt im Ort, die Pachteinnahmen bleiben im Ort. Bei einem Windpark wie hier mit 18 Windrädern: Mit den Pachten, die da erzielt werden, können – um dieses Beispiel zu nehmen – fünf oder sechs Kindergärtner finanziert werden. Das tut natürlich der Gemeinde gut. Anschließend gründen wir eine Genossenschaft, über die sich die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Gewerbe direkt an den Anlagen beteiligen können. Das schafft eine hohe Identifikation und Akzeptanz. Dadurch kann jeder aktiver Teil der Energiewende werden.

Foto: Riccardo Terrasi Einbringung der Basispfosten für die Solarmodule der neuen Photovoltaik-Freiflächenanlage in Widdern am 22. Juli

Es ist natürlich auch eine soziale Verantwortung für die Anteilseigner und auch für Sie als Unternehmen.

Absolut. Es gibt ja diverse Definitionen von Nachhaltigkeit. Unsere Definition umfasst die drei Aspekte ökologisch, ökonomisch und sozial. Sie haben völlig Recht, es ist für uns ein absoluter Anspruch, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten. Natürlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und als solches müssen wir Geld verdienen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns das Teilen durch diese Bürgerenergie mehr Erfolg verschafft und wir mehr Projekte realisieren können. Deswegen steht es absolut in unserem Fokus, entsprechend zu arbeiten: Also Bürgerenergien zu gründen und die Einwohner vor Ort zu Beteiligten zu machen.

Wie sieht es in Zukunft mit Speichermöglichkeiten aus?

Ich baue immer stark auf technischen Fortschritt. Strom lässt sich bislang eben nur schwer speichern. Aber wenn man mal Batterien und elektrische Autos hochrechnet: Ich fahre jetzt seit Jahren elektrisch mit einer 40-Kilowattstunden-Batterie. Wenn das eine Million Menschen machen würden, dann hätten wir schon 40 Millionen Kilowattstunden an Batterie-Kapazität.

Sollte es uns bald mal möglich sein, Autobatterien nicht nur zu laden, sondern den Strom auch wieder umgekehrt zurück ins Netz zu speisen, dann kann aus der Gesamtmenge der hierzu fähigen Elektroautos ein sehr großer Speicher entstehen. Das sind Marktanreize, die man setzen muss. Die Batterietechnik wird ja insgesamt immer effizienter und nützlicher. Und auch stationäre Speicher in den Haushalten werden üblicher, gerade bei den Haushalten, die schon eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach haben.

Wir sind in Deutschland für rund zweieinhalb Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Global kann es ja nur funktionieren, wenn alle mitmachen.

Ich denke, das Pariser Klimaabkommen ist ein Meilenstein für die Menschheit. Auch in China werden schon unglaublich viele erneuerbare Energien ausgebaut. Zwar bauen sie auch Kohlekraftwerke, ja. Aber ich glaube, dass die Weltbevölkerung und die Staatenlenker insgesamt schon erkennen, dass es keinen Sinn macht, weiter auf Kohlenstoff zu setzen, weil die Folgeschäden des Klimawandels einfach gravierend sind. Die dramatischen Überschwemmungen gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade wieder in China. Diese Ereignisse werden dafür sorgen, dass wir uns entwickeln.

Meine große Hoffnung und Überzeugung bei den erneuerbaren Energien ist es, sie als ökologische Chance zu verstehen. Denn der Strom aus Wind und Sonne ist ja mittlerweile sehr günstig geworden. Vor einigen Tagen gab es eine Ausschreibungsrunde für Solarkraftwerke von der Bundesnetzagentur: Der teuerste Solarpark produziert für 5,1 Cent pro Kilowattstunde. Es ist doch unglaublich, wie günstig Strom aus Sonne in Deutschland hergestellt werden kann. In Saudi-Arabien bekommen Sie das für 1,2 Cent hin. Das heißt, allein dieser ökonomische Auslöser, Energie am billigsten über diese Technologien herzustellen, wird mit unserer Welt etwas machen. Und das ist ein echter volkswirtschaftlicher Vorteil. Wenn wir auf die Eingangsfrage zurückkommen: Deutschland als Nation ist vielleicht im globalen Maßstab kein großer CO2-Emittend. Wenn man es sich aber mal pro Kopf anschaut, dann sind wir Deutschen global gesehen sehr wohl eine große Nummer und gehören zu den Top-CO2-Emittenden. Ich frage mich: Wie kann man sich da trauen, mit erhobenem Zeigefinger in die Welt zu gehen und zu sagen: Du darfst kein Auto fahren, weil du Kohlenstoff sparen musst? Und wir setzen uns in unsere Limousine und fahren durch die Welt. Diese Argumentation hinkt eben. Deswegen ist es, denke ich, so wichtig, dass gerade wir eine Vorreiterrolle einnehmen. Und gepaart mit dieser ökonomischen Chance ist natürlich diese ökologische Chance bedeutsam, Nachhaltigkeit in die Zukunft zu tragen. Deswegen bin ich total überzeugt, dass das der richtige Weg ist.