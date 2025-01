Zwei Tote nach Schüssen in Bad Friedrichshall

Nach Schüssen in einer Firma in Bad Friedrichshall sind nach Angaben der Polizei am Dienstagabend zwei Personen tödlich verletzt worden. Ein maskierter Mann soll die Firma Hänel in der Siemensstraße in Kochendorf gestürmt und die Schüsse abgegeben haben. Eine weitere Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot sowie dem Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort und fandet nach dem flüchtigen Täter. Von einer Gefahr für die Bevölkerung sei aber derzeit nicht auszugehen.

Unter dem Hashtag #BFH070125 berichtet die Polizei Heilbronn auf der Plattform X über aktuelle Entwicklungen des Großeinsatzes.

Update 21:23 Uhr: Die Polizei Heilbronn meldet, dass die Suche nach dem flüchtigen Täter nach wie vor "auf Hochtouren" laufe. Sie gehe von einem Einzeltäter aus, dieser sei maskiert. Trotzdem sei nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung auszugehen.

Update 21:10 Uhr: Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußert der Bürgermeister der Stadt Friedrichshall Timo Frey (CDU), dass er "sehr betroffen" sei. Die betroffene Firma, die Zahnradfabrik Hänel GmbH & Co. KG, in der laut seinen Schätzungen rund 400 Menschen arbeiten, sei in der Region bekannt.

Update 20:54 Uhr: Aufgrund der unübersichtlichen Lage in Bad Friedrichshall und des flüchtigen Täters schließt der Edeka-Markt in Oedheim, wie Geschäftsführer Steffen Ueltzhöfer in der Facebook-Gruppe "Oedheim | Lebendig. Sympathisch. Nah." postet.

Update 20:45 Uhr: In der Shell-Tankstelle in der Kocherwaldstraße haben sich Polizisten, Rettungsdienste und Notfallseelsorger gesammelt. Dort sollen auch erste Zeugen vernommen werden.