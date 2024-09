10. Ellwanger Alamannen-Forum am 19. und 20. Oktober 2024 im Alamannenmuseum Ellwangen

Leben an der Jagst – Die Dorfgemeinschaft

Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober 2024, findet im Alamannenmuseum zum 10. Mal das Ellwanger Alamannen-Forum statt, an beiden Tagen von 13-17 Uhr. Dabei steht jeweils ein besonderes Thema aus der Lebenswelt der Alamannen im Vordergrund. Diesmal geht es um die Dorfgemeinschaft. Die Besucher finden an verschiedenen Themenstationen viel Wissenswertes zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben vor.

Wir heutigen Menschen sind es gewohnt, dass uns alles Lebensnotwendige immer und überall zur Verfügung steht. Egal ob Kleidung oder Essen: wir brauchen nur ins Regal zu greifen. Aber wie viele Menschen müssen dafür arbeiten, bis wir diese Dinge bei uns daheim haben? Und wie funktioniert das ohne Online-Lieferdienst? Die Geschichtsdarsteller der Gruppe "Alamanni" zeigen den Besuchern wie man Kleidung herstellt, Lebensmittel zubereitet, für den Export produziert und vieles mehr. An beiden Tagen findet jeweils eine Biografische Führung mit Jürgen Heinritz durch die Museumsausstellung statt.

Das 10. Ellwanger Alamannen-Forum bietet somit wieder ein "buntes" Programm. Bei dieser Veranstaltung ist nur der übliche Eintritt zu entrichten

Mehr Infos auf www.ellwangen-tourismus.de.

www.alamannenmuseum-ellwangen.de

Alamannenmuseum Ellwangen, Ellwangen

Öffnungszeiten: jeweils 13-17 Uhr