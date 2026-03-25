10 Jahre Landesgartenschau Öhringen – Öhringen blüht weiter

Das Jahr 2016 markierte für Öhringen einen historischen Meilenstein. Mit der Landesgartenschau ­entstanden nicht nur der neu gestaltete Hofgarten und die weitläufige Cappelaue, sondern auch zahlreiche lebendige Treffpunkte für alle Generationen. Wege wurden nachhaltig verbunden, Grünflächen neu gedacht und neue Aufenthaltsorte geschaffen. So entwickelte sich ein besonderer Raum für ­Begegnung, Bewegung und gemeinsames Erleben. Zehn Jahre später blickt Öhringen nicht nur stolz auf diese Zeit zurück, sondern vor allem nach ­vorne. Das Jubiläumsjahr 2026 zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig die Impulse der Gartenschau bis heute wirken. Die entstandenen Orte sind längst ein fester Bestandteil des städtischen Lebens ­geworden und werden täglich von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Familien und Gästen genutzt.

Über das gesamte Jahr hinweg lädt ein abwechslungsreiches Programm dazu ein, die besondere Atmosphäre dieser Orte neu zu entdecken. Kultur, Musik, Bewegung, Begegnung und Naturerlebnisse stehen dabei im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch Führungen, Mitmachangebote und Aktivitäten für alle Generationen. So wird der ­ursprüngliche Gedanke der Landesgartenschau – Erleben, Bewegen und Begegnen – auch zehn Jahre später lebendig gehalten.

Neben den Veranstaltungen setzen verschiedene begleitende Maßnahmen zusätzliche Akzente im Jubiläumsjahr. Dazu gehören unter anderem die Aufwertung bedeutender Orte im Stadtbild, Aktionen zur Förderung der ökologischen Vielfalt sowie Projekte, die Erinnerungen an die Landesgartenschau bewahren und sichtbar machen.

Getragen wird das Jubiläumsjahr von der Stadt Öhringen gemeinsam mit zahlreichen Partnern, Vereinen und engagierten Mitwirkenden. Ihr Einsatz zeigt, dass die Landesgartenschau weit mehr war als ein zeitlich begrenztes Ereignis – sie war der Ausgangspunkt für eine langfristige Entwicklung. Das Jubiläumsjahr 2026 ist deshalb nicht nur ein Rückblick, sondern vor allem ein gemeinsames Fest für alle, die diese Entwicklung möglich gemacht und mit Leben gefüllt haben. Mehr Infos und alle ­Termine auf oehringen.de/jubilaeum.

Programm:

30.4 bis 4.5: Öhringer Woche, Motto: »Öhringen blüht auf« inkl. Römer- & Limestag

14. bis 17.5: Hohenloher PARK Erlebnis

17.5.: Römerfest für Kinder, Weygang Museum

17.5.: Tag des offenen Gartens im Hofgut Cappel

24.5.: 10 Jahre Ohrntalradweg

12. bis 14.6.: Jubiläums-Reit- & Springturnier Cappel

13. bis 14.6.: Jubiläum Kletterturm

5.7.: Jubiläum 10 Jahre Imkerpavillon

16.7. bis 1.8.: Sommerfestival XL

26.7.: Öhringen schmeckt

29.7.: Allmand kunterbunt – das Jubiläums Kinderfest

22.8.: »BaRock’n Roll« Hoftheater

3. bis 4.10.: Scheunenparty

Mehr Infos unter www.oehringen.de/jubilaeum