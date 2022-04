21. Würth Open Air – Silbermond und Wincent Weiss

Das Würth Open Air geht am 24. Juni 2022 auf dem Gelände des Carmen Würth Forum in die 21. Runde. Auf dem Line-up stehen Silbermond und Wincent Weiss. Die Künstler waren bereits für das Konzert 2020 angekündigt, dieses musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Mit ihrem Album »Schritte« präsentiert sich die Band Silbermond ihren Fans beim Würth Open Air. Im Gepäck hat die Pop-Rock-Band aus Bautzen nicht nur die Hits aus ihrem neuen Album, sondern auch weitere Meilensteine ihres Schaffens.

Der große Durchbruch gelang Silbermond im Jahr 2004 – mit dem Hit »Durch die Nacht«. Das dazugehörige Debüt-Album »Verschwende deine Zeit« wurde mit Dreifach-Platin ausgezeichnet, die darauffolgende Single »Symphonie« entwickelte sich zu einem Meilenstein in der deutschsprachigen Musiklandschaft. Mit deutschen Texten aus eigener Feder, die sich um Themen wie das erste Verliebt-sein, die erste Trennung oder etwa darum, den Richtigen oder auch Falschen gefunden zu haben drehen, traf und trifft die Band den Nerv des Publikums auf Anhieb. Es folgten die beiden Nummer-1-Alben »Laut gedacht« (2006) und »Nichts passiert« (2009) sowie »Himmel auf« (2012). Während es immer weiter nach vorne geht und das Gaspedal stets voll durchgedrückt ist, wird die junge Band mit dutzenden von Gold- & Platinawards überschüttet – und unter anderem allein von der deutschen Phono-Akademie mit sieben Echos geadelt. Mit dem Album »Schritte« begegnen wir einer eingeschworenen Künstlergemeinschaft, die sich vollends selbstbewusst und souverän äußert – und auch positioniert. Mal zu sehr persönlichen, mal zu gesellschaftlichen Themen.

Die Besucher dürfen sich neben Silbermond auf Wincent Weiss freuen. Der deutsche Popsänger und Songwriter ist bekannt durch Hits wie »Unter meiner Haut« und »Musik sein«. »Vielleicht Irgendwann« heißt das neue Album von Wincent Weiss, das im Mai 2021 veröffentlicht wurde. Und es trägt eine Unmenge Kraft in sich! Wie kanalisiert man als Energiebündel, das die letzten drei Jahre fast ausschließlich mit Vollgas auf der Überholspur unterwegs war, den Zustand, auf einmal nahezu komplett ausgebremst zu sein? Über 25 Shows, die für 2020 geplant waren, aber abgesagt oder nach 2021 verlegt werden mussten. Mit allen damit zusammenhängenden Konsequenzen für die gesamte Crew und einen selbst. Auf den direkten, so geliebten Kontakt zu den Fans verzichten zu müssen. Euphorie und Glück nicht teilen zu können. Wie geht man emotional damit um, wenn 24 Stunden nicht, wie so oft in den letzten Jahren, eigentlich viel zu kurz sind, sondern sich auf einmal ziehen wie zäher Kaugummi? Wenn man sich nicht ablenken kann, mit sich alleine ist? Eine ungewohnte Situation, ein neues Gefühl. Wincent Weiss hat genau das Richtige gemacht. Er hat die Zeit genutzt, um zu reflektieren. Über sich selbst und die Welt um ihn herum. Und daraus Musik gemacht. 15 neue Songs. So offen und ehrlich, wie noch nie, so kraftvoll und musikalisch vielfältig, wie noch nie.

Würth Open Air, Fr. 24. Juni, 18 Uhr, Carmen Würth Forum, Künzelsau, www.kultur.wuerth.com