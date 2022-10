26. LesArt in Ansbach

Vom 6. bis 13. November entdecken Lesefans täglich neue Lieblingslektüren, lassen sich inspirieren von Lesungen und Bühnengesprächen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Foto: Janine Guldener Michaela May

Hochwertige zeitgenössische Literatur auf den Punkt gebracht – das ist zum Markenzeichen der Fränkischen Literaturtage »LesArt« in Ansbach geworden.

Mit Ewald Arenz eröffnet der aktuell erfolgreichste fränkische Autor am 6. November im Kunsthaus Reitbahn 3 mit seinem Roman »Der große Sommer« und der Kurzgeschichtensammlung »Meine kleine Welt« die LesArt und stimmt die Buchfans auf das einwöchige Lese-Festival ein.

Der brillante Schauspieler und Autor Hanns Zischler wird am 7. November im Kulturzentrum am Karlsplatz mit dem August Graf von Platen Literaturpreis geehrt. Den Förderpreis erhält Esther Becker für ihren Debütroman »Wie die Gorillas«.

Am 8. November präsentiert Literatur-Jungstar Ronja von Rönne ihren vielbesprochenen Roman »Ende in Sicht«. Die Autorin und Bloggerin erzählt elegant und lakonisch von zwei unterschiedlichen Frauen und wie sie gemeinsam zurück ins Leben finden.

Foto: Arne Wesenberg Rafik Schami

Die sympathische Schauspielerin Michaela May kann man am 9. November live erleben. In ihrer Autobiografie »Hinter dem Lächeln« beschreibt sie ungewöhnlich offen ihr Privatleben. Ein beeindruckendes Mutmach-Buch.

Nur wenige können Geschichten erzählen wie Rafik Schami. Seit über 35 Jahren tritt er für die mündliche Erzählkunst ein, bei der er das Publikum auf einen poetischen Spaziergang durch seine Geschichten mitnimmt. In der Markgrafenstadt wird Rafik Schami am 10. November verraten, warum sein Sternzeichen der Regenbogen ist.

Die Bayerische Buchpreisträgerin Lucy Fricke ermöglicht in ihrem neuen Roman »Die Diplomatin« einen Blick in die Welt der Diplomatie – das Buch der Stunde. Spannend und doch

unterhaltsam – im Gespräch mit Axel Krauße, Intendant Theater Ansbach – spricht sie am 11. November über persönliche Hintergründe ihres Bestsellers.

»Zur See« heißt der lang erwartete dritte Roman von Publikums-Liebling Dörte Hansen. Klug und mit großer Wärme erzählt die erfolgreiche Autorin am 12. November die Geschichte einer Familie, die seit fast 300 Jahren von der Seefahrt lebt.

Foto: Mehran Djojan Ronja von Rönne

Beendet wird die LesArt-Woche mit einer »Gespensterstunde«: Die Literarische Matinee mit den Germanisten Christoph Grube und Gunnar Och feiert am 13. November das Multi-Talent E.T.A. Hoffmann.

Die begleitende Ausstellung der nominierten Bücher zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 rundet das Festival-Programm ab. Sofern nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im Kunsthaus Reitbahn 3 statt. Information und Kartenverkauf: Bei der Tourist-Information Ansbach und unter www.reservix.de.

26. LesArt, So. 6. bis So. 13. November, Ansbach, www.ansbach.de