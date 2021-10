3. Main Tauber Weihnachtscircus in Bad Mergentheim

Endlich ist es soweit: Vom 23. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 kehrt der Main Taiber Weihnachtscircus zurück.

Längst hat sich der Main-Tauber Weihnachtscircus zum überregionalen Geheimtipp entwickelt und konnte bei seiner letzten Auflage zum Jahreswechsel 2019/2020 eine erfolgreiche Bilanz ziehen: über 25.000 begeisterte Zuschauer aus nah und fern besuchten die Shows auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim.

Auch in diesem Winter kommen wieder die besten Artisten der Welt ins Liebliche Taubertal!

Die Zuschauer erwarten in diesem Jahr Preisträger des internationalen Circusfestivals von Monte Carlo, preisgekrönte Weltclowns, edle Tierdarbietungen und Spitzen-Artisten aus insgesamt vierzehn (!) Nationen in einem der größten und modernsten Circuszelte Europas! Die Sensation kommt in diesem Winter mit den weltberühmten weißen Tigern – einer wahren Hommage an die größten Magier aller Zeiten: Siegfried und Roy!

Weitere Highlights: Mit der Truppe Zhuk aus Belarus erleben die Besucher vier Weltmeister-Athleten mit einer Reck-Show der Superlative. Neben einem Fahrrad-Virtuosen aus Moldavien, einem Schlangenmädchen aus der Mongolei und einem Hochseil-Thriller aus Kolumbien kommen mit Gary Jahn und seinen beiden patagonischen Seelöwen »Andrew und Nelson« echte Flossen-Stars in die Manege des Main-Tauber Weihnachtscircus. Für den komischen Part sorgt das italienische Clowns-Duo Salvini. Erstmals werden die Shows von einem Musical-Sänger und den Las Vegas Show-Girls begleitet.

Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets sind online unter www.mt-weihnachtscircus.de sowie bei allen bekannten ReserviX-Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Am 3. sowie am 4. Januar gibt es jeweils um 15.30 Uhr Familienvorstellungen mit stark ermäßigten Preisen – Karten gibt es hier bereits ab 12,- €.

3. Main Tauber Weihnachtscircus, Do. 23. Dezmeber 2021 bis So. 9. Januar 2022, Volksfestplatz, Bad Mergentheim, www.mt-weihnachtscircus.com