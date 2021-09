Informationsstände, eine besondere Streuobstwiesenführung, die Möglichkeit am Kreckelberg selber Obst zu sammeln und vieles mehr – der 4. Crailsheimer Streuobsttag am 16. Oktober zeigt die Vielfalt, die hinter regionalem Streuobst steckt.

Allein auf städtischen Flächen in Crailsheim stehen rund 3.800 Streuobstbäume, dazu kommen noch viele private Streuobstwiesen auf Crailsheimer Gemarkung. Grund genug für die Stadtverwaltung, um gemeinsam mit verschiedenen Partnern das heimische Streuobst am 4. Crailsheimer Streuobsttag in den Vordergrund zu stellen. Bewusstsein für heimische Produkte schaffen, so Kai Hinderberger, stellvertretender Leiter des Ressorts Digitales & Kommunikation bei der Stadtverwaltung Crailsheim, stehe im Mittelpunkt der Veranstaltung. Daher habe man sich auch bewusst entschieden, mit dem Streuobsttag an diesem Tag in die Streuobstwiesen zu gehen und habe dafür einen der schönsten Orte in Crailsheim ausgewählt.

Am 16. Oktober präsentieren sich von 13 bis 18 Uhr verschiedene Informationsstände rund um die Crailsheimer Villa auf dem Kreckelberg und damit mitten in einer der attraktivsten Crailsheimer Streuobstwiesen. Mit dabei sind unter anderem das Jugendzentrum Crailsheim, der Nabu-Ortsverband, das Umweltzentrum Schwäbisch Hall, der Bezirksimkerverein und weitere Akteure. Auch das Projekt Stadtbiene, das einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Streuobstbestands beiträgt sowie das Projekt Bürgerbäume werden vorgestellt.

NABU und BUND Crailsheim laden zu einer Führung durch die Zeunersche Streuobstwiese am Kreckelberg ein. Wilhelm Zeuner, der als großer Naturfreund Zeit seines Lebens eng mit der Crailsheimer Naturschutzbund-Gruppe verbunden war, hat dort eine Streuobstwiese mit mehreren Dutzend Obstsorten angelegt.

Direkt am Kreckelberg können zudem von den Besucherinnen und Besuchern an den Streuobstbäumen Äpfel gesammelt werden und entweder mit nach Hause genommen oder vor Ort gepresst werden. So kann jeder, der am Streuobsttag den Weg auf den Kreckelberg findet, frisch gepressten Saft aus selbstgesammeltem Obst genießen.

Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt und verschiedene Programmpunkte laden zum Besuch des Crailsheimer Streuobsttags ein. Das Programm ist in Kürze auf der Seite der Stadt Crailsheim abrufbar.

4. Crailsheimer Streuobsttag, Sa. 16. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Kreckelberg, Crailsheim, www.crailsheim.de