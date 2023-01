50 Jahre Hohenlohekreis: Landkreis feiert Jubiläum mit zahlreichen Aktionen

Der Hohenlohekreis wird in diesem Jahr 50 Jahre alt – dieser runde Geburtstag wird gefeiert!

Ein Motto mit passendem Logo soll das Kreisjubiläum begleiten: „Zusammen gewachsen“ ist ein Wortspiel, das einerseits für den Zusammenschluss aus Altkreis Künzelsau, Altkreis Öhringen und Raum Krautheim steht, gleichzeitig aber auch zeigt, dass sich der Landkreis in den vergangenen 50 Jahren weiterentwickelt hat. Mittlerweile steht der Hohenlohekreis weit über seine Grenzen hinaus für eine erfolgreiche Wirtschaft und eine touristisch reizvolle Natur- und Kulturlandschaft mit kulinarischen Highlights. Auch das dazugehörige Jubiläumslogo präsentiert diese mittlerweile starke Gemeinschaft des Hohenlohekreises: Es zeigt zwei Baumstämme, die für die beiden Altkreise Künzelsau und Öhringen stehen, mit 16 Blättern auf den Baumkronen, welche die Städte und Gemeinden des Hohenlohekreises symbolisieren. Die Bäume sind so ineinander verzweigt, dass sie mittlerweile als Ganzes wahrgenommen werden.

Ziel des Jubiläumsjahres ist es, das Kreisbewusstsein bei den Hohenloherinnen und Hohenlohern zu stärken. Dazu werden unter anderem auch zwei eigens gestaltete Busse des NVH im Design des Kreises unterwegs sein. Es wird eine neue Homepage sowie Auftritte auf verschiedenen Social-Media-Kanälen geben. In einer Festschrift erzählen bekannte Hohenloherinnen und Hohenloher über ihre Verbundenheit zum Kreis und mit neuen Schildern an den Kreisgrenzen sollen auch Personen, die nur auf der Durchfahrt sind, eingeladen werden, einen Stopp einzulegen und den Hohenlohekreis zu erkunden.

Zur Jubiläumsfeier gehören auch mehrere Veranstaltungen. Details hierzu werden jeweils rechtzeitig vorab bekanntgegeben, die Termine die folgenden öffentlichen Veranstaltungen stehen bereits fest:

11. Februar 2023: Blaulichttag rund ums Ö-Center Einkaufszentrum Öhringen

18. Juni 2023: Tag der Mobilität

16. Juli 2023: Tag der offenen Tür im Landratsamt

15. Oktober 2023: Grüner Tag mit Gläserner Produktion auf dem Railhof, Mulfingen

Auch die Städte und Gemeinden des Kreises beteiligen sich am Jubiläumsjahr: Am 24., 25. und 31. März 2023 wird ein Theaterstück mit Weinprobe der Bürgermeister aus dem Mittleren Kochertal aufgeführt. In Waldenburg findet am 1. Mai 2023 rund um den Lachnersturm, den höchsten Punkt des Kreises, eine Veranstaltung unter dem Motto „Waldenburg – schon immer „herausragend“?!“ statt.