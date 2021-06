50 Jahre Stadtwerke Schwäbisch Hall

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen stark gewachsen und hat dabei sein Portfolio stetig erweitert.

Es war ein bedeutender Meilenstein in der Stadtgeschichte Schwäbisch Halls: Als die Stadt im Jahre 1970 über die Stromversorgung entscheiden musste, fällte sie die Entscheidung, dies künftig in eigene Hände zu nehmen. Dazu kaufte sie einen privatwirtschaftlichen Stromversorger und verschmolz ihn mit den zuvor als Eigenbetrieben geführten Gas- und Wasserwerken zu einer Kapitalgesellschaft: der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.

Am 1. Januar 1971 nahm das neu gegründete Unternehmen seine Arbeit auf und feiert damit 2021 sein 50-jähriges Jubiläum. Vom kleinen Betrieb, der sich um die Strom-, Gas- und Wasserversorgung in Schwäbisch Hall kümmert, haben sich die Stadtwerke zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern entwickelt. Heute befassen sich die Stadtwerke im Kern noch immer mit der Erzeugung, Verteilung und Lieferung von Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, das Portfolio hat sich aber enorm vergrößert. Das Energieversorgungsunternehmen entwickelt stetig neue technische und energiewirtschaftliche Dienstleistungen, betreibt Bäder wie das Schenkenseebad Schwäbisch Hall, Parkierungseinrichtungen sowie Erdgas- und Stromtankstellen, erstellt Konzepte für die Stabilisierung von Energienetzen und baut neue Versorgungsunternehmen in Kooperation mit Kommunen auf. Unter der Dachmarke »SHERPA-X« bieten die Stadtwerke Schwäbisch Hall Dienstleistungen entlang der vollständigen energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette an.

Das Motto des Jubiläums ist »50 Jahre nachHALLtiger«. »Damit wollen wir ausdrücken, worauf es uns seit Tag eins ankommt: Auf ein ökologisch verantwortungsvolles Handeln sowie ein nachhaltiges Wirken, Denken und Tun«, sagt Geschäftsführer Ronald Pfitzer. »Eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen ist unsere Hauptaufgabe, reicht uns aber alleine nicht. Unser Blick geht weiter«, ergänzt Geschäftsführer Gebhard Gentner.

Gemeinsam haben sie den Weg eingeschlagen, die Effizienz in den Kraftwerken des Energieversorgers zu steigern, konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien zu setzen, das Unternehmen als anerkannten Ausbildungsbetrieb zu etablieren sowie sich an Forschung und Entwicklung zur Zukunft der Energieversorgung in Deutschland zu beteiligen. Außerdem investieren die Stadtwerke in regionale Projekte zur CO2-Einsparung, zur CO2-Bindung und zum Artenschutz.

Mehr Informationen zu den Stadtwerken, vor allem zum diesjährigen Jubiläum, gibt es unter www.50-jahre-nachHALLtiger.de