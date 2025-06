50 Jahre Tennisclub Fichtenau, 05.07.25

Der Tennisclub Fichtenau feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum wurde dafür auch der dritte Tennisplatz auf der Anlage in Matzenbach in Stand gesetzt. Gespielt wird in dieser Saison schon fleißig, gefeiert wird dann am Samstag, 5. Juli 2025 auf der Tennisanlage. Ab 13 Uhr kann Jung und Alt schnuppern, es wird ein Spielbetrieb für Jedermann angeboten, man kann seine Aufschlagsgeschwindigkeit messen und Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben. Im kleinen Festzelt gehen ab 17 Uhr die Feierlichkeiten mit Live-Musik, Cocktails und leckeren Burgerspezialitäten weiter. Der TC ­Fichtenau mit Vorstand Cristian Käfer freut sich auf zahlreiche Gäste aus nah und fern.

Sa. 5. Juli, 13 Uhr, Tennisanlage Matzenbach, Fichtenau, www.fichtenau.de