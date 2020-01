6 Tote bei Familiendrama in Rot am See

24.01.2020, 18:15 Uhr

Neue Informationen zur Tat in Rot am See: Wie bei der Pressekonferenz der Polizei bekannt wurde, handelt es sich bei dem vermeintlichen Täter um einen 26-jährigen Deutschen, welcher angeblich einen Waffenschein besessen haben und Sportschütze sein soll. Die Tat soll er mit einer halbautomatischen Kurzwaffe begangen haben. Laut Polizeibericht habe sich der Tatverdächtige wenige Minuten nach der Tat telefonisch bei der Polizei gemeldet und wurde kurze Zeit später von den eintreffenden Einsatzkräften festgenommen, um befragt zu werden.

Mittlerweile ist von einem Familiendrama auszugehen, da sich unter den Toten auch der Vater und die Mutter des mutmaßlichen Täters befinden. Insgesamt wird bei den sechs Opfern von jeweils drei Frauen und drei Männern ausgegangen. Darüber hinaus wurden zwei weitere Menschen schwer verletzt. Eines der Opfer befindet sich am Freitagnachmittag noch in Lebensgefahr. Zusätzlich hierzu soll der Tatverdächtige auch zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren bedroht haben.

24.01.2020, 16:25 Uhr

Im baden württembergischen Rot am See wurden am 24.01.2020 um die Mittagszeit mehrere Schüsse bei einem Gasthaus abgefeuert. Ein männlicher Tatverdächtiger wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Bei dem Verbrechen wurden sechs Menschen getötet, zwei wurden schwerverletzt. Über die Hintergründe der Straftat wird derzeit noch ermittelt, möglicherweise liegt jedoch eine Beziehungstat vor. Weitere Täter soll es jedoch nicht geben.