60 Jahre Niedernhaller Freibad, 12.07.26

Im Jahr 1966 hat die Stadt Niedernhall das Freibad in Betrieb genommen. Dieses Jubiläum möchte die Stadt mit einem unterhaltsamen Familientag am Sonntag, 12. Juli begehen. Als Dankeschön für die jahrzehntelange Treue erwartet die Badegäste an diesem Tag ein abwechslungsreiches und spaßiges Programm. Neben einem Gottesdienst mit Taufe dürfen sich die Besucher auf eine Schaumparty mit DJ, eine Piraten-Wasserrutsche, Fußball-Dart, Aqua-Scooter, Schnuppertauchen und eine Spielelandschaft freuen. Für das leibliche Wohl sorgen in gewohnter Weise die Kisok-Pächter. Der Eintritt zu diesem Familientag ist frei.
So. 12. Juli, 10 Uhr, Freibad, Niedernhall, www.niedernhall.de