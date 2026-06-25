60 Jahre Niedernhaller Freibad, 12.07.26

Im Jahr 1966 hat die Stadt Niedernhall das Freibad in Betrieb genommen. Dieses Jubiläum möchte die Stadt mit einem unterhaltsamen ­Familientag am Sonntag, 12. Juli begehen. Als Dankeschön für die ­jahrzehntelange Treue erwartet die Badegäste an diesem Tag ein ­abwechslungsreiches und spaßiges Programm. Neben einem Gottesdienst mit Taufe dürfen sich die Besucher auf eine Schaumparty mit DJ, eine Piraten-Wasserrutsche, Fußball-Dart, Aqua-Scooter, Schnuppertauchen und eine Spielelandschaft freuen. Für das leibliche Wohl sorgen in gewohnter Weise die Kisok-Pächter. Der Eintritt zu diesem Familientag ist frei.

So. 12. Juli, 10 Uhr, Freibad, Niedernhall, www.niedernhall.de