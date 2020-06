Wandern und Radfahren in Ellwangen

Foto: Nachweis

Ob Limesmauer, Limestor oder Kastell, überall sieht man Überreste aus längst vergangenen Zeiten. Auf den Spuren der Römer führt der »Limesradrundweg« von Ellwangen aus über Pfahlheim und Röhlingen an Rainau vorbei zurück nach Ellwangen. Entlang der Route gibt es viele weitere interessante Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Am Kastell in Halheim sieht man an einem Modell, wie das Kastell früher ausgesehen haben könnte. Der Wanderweg »Naturschönheiten und Kulturdenkmäler in und um Ellwangen« führt von Ellwangen aus am Ellwanger Schloss und der Wallfahrtskirche Schönenberg vorbei nach Rindelbach. Von dort aus gelangt man über Kellerhaus und Braune Hardt zum Mahnmal »Galgen« und anschließend zurück zum Ausgangspunkt. Die Route besticht mit ihren herrlichen Ausblicken auf die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Man passiert unter anderem die versteckten Schlossweiher und den idyllisch gelegenen Kressbachsee.