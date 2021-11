Adventsmarkt Blaufelden entfällt

Aufgrund der steigenden Inzidenzen in Baden-Württemberg entschied der Kulturbeirat Blaufelden, den Adventsmarkt in diesem Jahr entfallen zu lassen.

Bürgermeisterin Petra Weber wandte sich in einem offenen Brief an die Einwohner und Gäste:

"Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste,

das Rathausteam, die Vereine und sonstigen Standbetreiber und viele Besucherinnen und Besucher hatten sich gefreut: endlich wieder Adventsmarkt, endlich wieder ein wenig Normalität und Ungezwungenheit. Wir alle hatten uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die Veranstaltung dieses Jahr guten Gewissens durchführen können und uns dafür entschieden. Doch nun haben sich in der vergangenen Woche in Baden-Württemberg die Zahlen wieder in eine bedenkliche Richtung entwickelt: erhöhte Inzidenzen, hohe Belegungszahlen der Intensivbetten, drohende Warnstufe und gleichzeitig eine zu niedrige Impfquote. Schweren Herzens hat sich der gesamte Kulturbeirat am Wochenende abgestimmt und einstimmig entschieden, dass wir auch dieses Jahr den Adventsmarkt nicht abhalten werden. Wir alle können nicht abschätzen, wie sich die Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln, eine Absage wenige Tage vor dem Markt wäre den Teilnehmern gegenüber nicht fair. Gleichzeitig ist es uns wichtig, auf diese Weise auch Solidarität mit denjenigen zum Ausdruck zu bringen, die sich den Kontakt nicht aussuchen können, insbesondere denken wir hier an das Personal der Krankenhäuser, vor allem auf den Intensivstationen. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Entscheidung und hoffen auf eine umsichtige Bundes- und Landespolitik mit dem Ziel, die Pandemie endgültig in den Griff zu bekommen.

Ihre Petra Weber, Bürgermeisterin"