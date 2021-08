Apfel-Sammelaktion am 17. und 18. September 2021 in Künzelsau

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadtverwaltung Künzelsau eine gemeinsame Apfel-Sammelaktion in Belsenberg. Aus den gesammelten Äpfeln entsteht durch die Hohenloher Fruchtsäfte GmbH in Schwäbisch Hall original Hohenloher Apfelsaftschorle.

Die Sammelstelle der Äpfel ist direkt im zukünftigen Baugebiet „In den Hälden“ in Belsenberg. Jeder ist willkommen und erhält für die gesammelten Äpfel einen Gutschein, der im Nachgang bei der Stadtverwaltung Künzelsau gegen Apfelsaftsaftschorle eingelöst werden kann. Auch Obstbauern oder Privatpersonen, die Äpfel übrig haben und diese spenden möchten, dürfen ihre Äpfel abgeben. Außerdem können Privatpersonen ihre Äpfel auch direkt nach Schwäbisch Hall liefern und erhalten das Apfelsaftschorle nach Vorlage der Quittung bei der Stadtverwaltung Künzelsau. Es ist zu beachten, dass alle Äpfel ungespritzt und nicht verfault beziehungsweise wurmig entgegengenommen werden.

Hier nochmals alle Infos:

Datum: Freitag und Samstag, 17. und 18. September 2021 jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Ort: Zukünftiges Baugebiet Belsenberg (Straße: „In den Hälden“), auf den grün markierten Flächen laut Plan.

Was die Obst-Sammler mitbringen sollten: Körbe, Eimer, Behälter, etc. zum Aufsammeln der Äpfel und falls vorhanden einen Rüttelhaken.

Zentrale Sammelstelle: Zukünftiges Baugebiet Belsenberg, Straße: „In den Hälden“.

Rückfragen und Anmeldungen bis zum 16. September 2021 nimmt Marina Schukowski-Hust, Telefon 07940 129-422, E-Mail marina.schukowski-hust@kuenzelsau.de , gerne entgegen. Die Sammelaktion wird vollständig von der Stadtverwaltung Künzelsau organisiert und der Transport der Äpfel ist gewährleistet. Das Apfelsaftschorle kann nach Fertigstellung im Rathaus Künzelsau abgeholt werden. Hierzu werden Kontaktdaten der Beteiligten vor Ort aufgenommen. Die Sammelaktion findet unter den dann geltenden Corona-Auflagen statt.

Hintergrund

Traditionell umgeben Streuobstbäume die Ortschaften und begleiten häufig Wege und Straßen. Als Kulturpflanze bieten Streuobstbäume zudem regionale und saisonale Lebensmittel, deren Wertschätzung in der Gesellschaft mit dieser Sammelaktion gestärkt werden soll. Die Stadtverwaltung Künzelsau möchte der Vergeudung wertvoller Nahrungsmittel entgegenwirken.