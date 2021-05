Bad Mergentheim: Ausgezeichnete Weinregion

Wandern durch Weinberge mit einer über 950-jährigen Tradition, übernachten im 8.000 Liter großen Weinfass, Weinhistorie erleben auf dem Weinlehrpfad – Wein gehört zu Bad Mergentheim wie der Louvre zu Paris.

Unlängst wurde der Bad Mergentheimer Ortsteil Markelsheim in den illustren Kreis der »Weinsüden Weinorte« in Baden-Württemberg aufgenommen.

Über die eingereichten Bewerbungen befand eine fachkundige Jury. Familienbetriebe im staatlich anerkannten Erholungsort Markelsheim widmen sich seit Jahrhunderten dem Weinbau und sind als drittälteste Weingärtnergenossenschaft in Württemberg ein Garant für erlesene Weine.

»Markelsheim sticht aus den Weinorten hervor, weil es zu überraschen weiß: Gäste kommen hier nicht nur in klassischen Hotels und Ferienwohnungen unter, sondern können inmitten der Rebstöcke sogar in liebevoll umgebauten Weinfässern übernachten. Dieses Angebot sorgt immer wieder für große Faszination«, sagt Bad Mergentheims Verkehrsdirektor Kersten Hahn und fügt hinzu: »Mit der Aufnahme in den ‚Weinsüden‘ sind wir jetzt noch stärker im Landes-Marketing präsent.«

Im Bad Mergentheimer Ortsteil Markelsheim ist der bekannte Ausspruch »In vino veritas« (»Im Wein liegt Wahrheit«) ein ungeschriebenes Gesetz. Wandern in Weinbergen sowie die Teilnahme an Weinverkostungen ist ebenso möglich wie Kellerführungen. Der Weinlehrpfad, den man alleine oder mit einer Gruppe durchwandern kann, zeigt auf 30 Tafeln Wissenswertes zur Geschichte des Weinbaus und bietet Wetterhütten und Ruhebänke als Platz zum Verweilen.

»Eine Rundfahrt durch die Bad Mergentheimer Weinhistorie bietet auch die Panoramafahrt auf dem ‚Gelben Wagen‘. Die mit Akkordeon-Musik begleitete Wein-Tour macht die Arbeit der Menschen in den Weinbergen, die Verbundenheit der Weinbauern zur Natur und ihre traditionelle Lebensart hautnah erlebbar«, sagt die Leiterin der Tourist-Information, Veronika Morgenroth.

Eine ganz besondere Möglichkeit, Markelsheim und die Weinregion Bad Mergentheim zu erleben, ist der »Trapperbus« in der Nähe des Jakobshofes. In den liebevoll ausgebauten und gemütlich eingerichteten Fahrzeug sind sowohl Wohn-, Schlaf- als auch Sanitärbereich für zwei Personen integriert. Die mit Holztisch, -stühlen und Sonnenschirm ausgestattete kleine Dachterrasse des Fahrzeugs bietet einen großartigen Weitblick auf die sonnenverwöhnten Weinberge des staatlich anerkannten Erholungsorts.

»Der Trapperbus ist ein gemeinsames Projekt von Jakobshof, Wildpark und der Stadt Bad Mergentheim und derzeit noch ein Insider-Tipp. Wir hoffen, dass wir bald ein größeres Publikum für das coole Wohnmobil begeistern können. Der aktuelle Standort im ‚Weinsüden Weinort’ Markelsheim ist der erste Testlauf. Geplant ist, alle zwei bis drei Monate den Standort zu wechseln«, erläutert Veronika Morgenroth. Zum Start in den Herbst steht der Trapperbus oberhalb der Weinberge im Roggenberg unmittelbar neben den Weinfässern, die ebenfalls zu kleinen Pensionszimmern umgebaut wurden. Wie in den Weinfässern erhalten auch die Kurzurlauber im »Trapperbus« eine im Buchungspreis inbegriffene Verpflegung made in Bad Mergentheim.

Tourist-Information Bad Mergentheim Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim, Fon: 07931-57 4815, www.bad-mergentheim.de