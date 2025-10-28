Bad Mergentheimer Lichterwelten: Programm bis ins neue Jahr

Stimmungsvolle Licht-Skulpturen, gemütliche Märkte – dazu eine internationale Circus-Gala und die rasante Eisbahn: Bad Mergentheim verzaubert mit seinen »Lichterwelten«. Unter diesem Motto rahmen die Stadt sowie verschiedene Institutionen und Veranstalter ein prall gefülltes Winterprogramm bis ins neue Jahr hinein. Den Bad-Mergentheim-Besuch zum Erlebnis machen unter anderem die exklusiven »Foto-Points« auf dem Deutschordenplatz und dem neuen Gänsmarkt. Die großen Licht-Skulpturen schaffen nicht nur besondere Momente, hier lassen sich auch eindrucksvolle Fotos und Selfies kreieren: egal ob vor der charmanten Altstadt-Kulisse mit Residenzschloss oder auf dem erst dieses Jahr eröffneten neuen Vorzeigeplatz »Gänsmarkt«. Inzwischen fast schon Klassiker sind die wöchentlichen »Lichterwelten«-Führungen nach Einbruch der Dunkelheit. Hier sind die Teilnehmenden zum Beispiel mit Taschenlampe oder Laterne unterwegs. Auch Fackelwanderungen ­können Interessierte um Bad Mergentheim unternehmen – oder im Residenzschloss Geistern nachspüren. Wer es noch spektakulärer mag, bekommt beispielsweise »Feuerzauber« im Markelsheimer Weinberg geboten.

Der erste Vorbote der Weihnachtszeit ist der »Weihnachtsbasar« im Kulturforum der Stadt. Er versammelt vom 21. bis 23. November (Freitag bis Sonntag) wieder Kunsthandwerk, Filigranes und Regionales in einem erlesenen Ensemble. Der große Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt findet an gleich zwei Wochenenden statt (jeweils Donnerstag bis Sonntag): vom 4. bis 7. Dezember sowie vom 11. bis 14. Dezember. Rund um den großen Weihnachtsbaum wird das Stadt-Motto Lebensfreude besonders strahlen. Der »Winterzauber« mit der größten Echt-Eisbahn der Region sowie eigenem Hüttendorf ist in diesem Jahr auf dem Volksfestplatz (Arkau 1) zu finden und erstmals komplett überdacht (7. November bis 6. Januar). Weiteres Veranstaltungs-Highlight ist der Main-Tauber Weihnachtscircus Bad Mergentheim mit international besetzter Spitzen-Gala (19. Dezember bis 6. ­Januar).

Bad Mergentheimer Licherwelten, Fr. 7. November bis Sa. 28. März, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de