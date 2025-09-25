Bad Mergentheimer Wildwochen, 04.10. bis 09.11.25

Von den Geheimnissen der Pilze bis zum kulinarischen Wolfsgeheul: Wenn die Kurstadt ihre »Wildwochen« ausruft, bedeutet das bereits zum 9. Mal ein herbstliches Veranstaltungsfeuerwerk und ­besondere Gaumenfreuden bei der Gastronomie im gesamten Stadtgebiet von Bad Mergentheim. Im Mittelpunkt steht die Regionalität. Für das große Angebot an vielfältigen und hochwertigen Wild-­Gerichten ist Bad Mergentheim bekannt. Das Wildfleisch kommt aus den umliegenden Wäldern und ist damit regional und nachhaltig im besten Sinne. Vor allem im Zusammenspiel mit weiteren heimischen Produkten, die die Gegend zu bieten hat: ­erlesene Weine, frisches Bier, edle Streuobstwiesen-Brände, schmackhaften Grünkern, aromatische Pilze und vieles mehr. Der goldene Herbst – traditionell die Hoch-Zeit kulinarischer Schmankerl – bildet den perfekten Rahmen für diese Genüsse.

Die Wildwochen starten am Samstag, 4. Oktober, und enden am Sonntag, 9. November. In 14 Restaurants der Stadt kommen die schmackhaften Wildgerichte auf den Tisch: von Hirschgulasch über Rehbraten bis hin zur Wildschwein-Bratwurst. Die Wildwochen stehen aber auch dafür, Natur und Kulinarik gemeinsam zu entdecken und Geselligkeit zu erleben. Bunte Farben und schönes Licht locken im Herbst ohnehin nach draußen. Für alle Samstage während der Wildwochen ist der beliebte Weinausschank auf verschiedenen Stadtplätzen geplant: Unter dem Motto »Wild auf Wein und Shopping« werden von 11 bis 18 Uhr auf dem Deutschordenplatz, auf dem Marktplatz oder auf dem Gänsmarkt die beliebtesten Weine der Region ausgeschenkt – je nach Wetter und Saison gibt’s auch mal Federweißen, Secco oder sogar schon einen heißen Glühwein.

Expand Foto: Slavko Karadža

Weitere Programm-Highlights: ein Vortrag zum Thema »Pilze unserer Heimat«, »Streuobstwiesenwanderungen« mit Verkostung von Edelbränden, ein Spaziergang auf den Trillberg oder eine Weinerlebniswanderung zum Ketterberg – jeweils inklusive Weinprobe und Wildschweinwurst, ein Apfelfest in der Brennerei oder die Verkostung von Wildobstbränden dort. Dazu gibt es einen Kochworkshop unter dem Motto »Jetzt wird’s wild« oder einen »Wilden Brunch« im Waldorado. Auch der Wildpark Bad Mergentheim beteiligt sich natürlich an den Wildwochen und lädt »Kulinarischen Wolfsgeheul« ein.

Alle Informationen rund um die Wildwochen, die Veranstaltungs-Termine und Anmelde-Modalitäten bündelt ein Flyer, der an vielen Stellen im Stadtgebiet sowie in der Tourist Information erhältlich ist. Darin sind auch alle teilnehmenden Gastronomie-Betriebe aufgeführt. Heruntergeladen werden kann der Flyer auf www.bad-mergentheim.de, wo auch alle Einzeltermine digital hinterlegt sind.

Besondere Highlights:

ab Sa. 4. Oktober: Ausstellung »Wilder Wald«, Stadtbücherei

Fr. 10. Oktober und So. 2. November: Streuobstwiesenwanderung

Sa. 11. und So. 12. Oktober: Apfelfest, Brennerei Herz

So. 12. Oktober: Weinerlebniswanderung, Ketterberg

Mi. 5. November: Kochworkshop »Jetzt wird‘s wild«, Landwirtschaftsamt

Fr. 7. November: Hubertusmesse, ev. Kirche in Münster, Creglingen

Bad Mergentheimer Wildwochen, Sa. 4. Oktober bis So. 9. November, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de