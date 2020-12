Baum GmbH: Traditionsreiches Fachgeschäft

Das Farbenfachgeschäft Baum ist ein traditionsreicher Betrieb: Bereits 1868 eröffnete Valentin Schweizer in Untermünkheim ein Gipsergeschäft.

1893 heiratete seine Tochter Maria Barbara Schweizer Eduard Baum, der das Geschäft schließlich übernahm. Die Familie Baum führte den Betrieb über viele weitere Jahrzehnte hinweg, 1980 erfolgte schließlich die Umwandlung in eine GmbH – zu diesem Zeitpunkt fungierten Eduard Baums Enkel Walter Baum sowie dessen Sohn Peter als Geschäftsführer. 2018 konnte das Familienunternehmen seinen 150. Geburtstag feiern.

»Kompetent. Menschlich. Zuverlässig. Schnell.« Das sind die Leitbegriffe des Betriebs. Die Lackiererei Baum verfügt über ein großes Leistungsspektrum. Dazu gehört unter anderem die professionelle Beratung, damit gemeinsam mit den Kunden die optimale Lösung gefunden werden kann, die fach- und termingerechte Ausführung der Aufträge sowie die garantierte Endreinigung nach Abschluss der Arbeiten. Zusätzlich wird die ausschließlich Verarbeitung vom Markenprodukten führender Hersteller garantiert.

Das Farbenfachgeschäft der Baum GmbH hat trotz Corona auch weiterhin geöffnet, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienevorgaben. Gerade in diesen Zeiten eignen sich die Malereiprodukte, die bei Baum angeboten werden, ideal als Weihnachtsgeschenke. Warum nicht die Zeit zuhause sinnvoll nutzen und dem Heim einen neuen Anstrich zu verpassen. Eine Bestellung per Telefon unter 0791-856575 0 mit anschließender Abholung zu den regulären Öffnungszeiten ist jederzeit möglich. Eine Abholung außerhalb der Öffnungszeiten ist in den meisten Fällen nach Absprache ebenfalls kein Problem.

Baum GmbH, Mühlweg 21, 74547 Untermünkheim, Fon: 0791-856575 0, www.msg-baum.de