Neue Corona-Maßnahmen in Bayern: Lockdown für Ungeimpfte

Die Inzidenzen und Hospitalisierungsrate in Bayern ist unverändert hoch. Aus diesem Grund verkündete die Landesregierung unter Markus Söder neue, harte Maßnahmen, die einem Lockdown für Ungeimpfte gleichkommen.

Die neuen Corona-Regeln in Bayern gelten vorerst bis zum 15. Dezember und sollen helfen, die außer Kontrolle geratene Lage in Bayern einzudämmen. Das Bundesland liegt aktuell mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 625,3 im Ländervergleich auf dem ersten Platz. Die Rede ist von einem "Lockdown Light" oder einem "de-facto-Lockdown für Ungeimpfte" – Ministerpräsident Söder sprach auch von einem "nötigen Wellenbrecher". Zu den geltenden Maßnahmen gehören die flächendeckende 2-G-Regel, eine Sperrstunde ab 22 Uhr für Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen und vor allem eine harte Notbremse für Hotspots mit einem Inzidenzwert von über 1000 pro 100.000 Einwohner. Das bedeutet, dass in besagten Hotspots alles mit Außnahme von Schulen und Kitas, Handel (mit Kundschaftsbeschränkung), Alten- und Pflegeheimen geschlossen wird.

Zudem gelten überall Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, treffen dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder und Geimpfte werden nicht mit eingerechnet. Darüber hinaus werden alle Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt, darunter auch die traditionsreichen Märkte in Ansbach und Rothenburg ob der Tauber. Dasselbe gilt für Clubs, Bars, Diskotheken und die Nachtgastronomie – auch diese wird flächendeckend geschlossen. Andere Kultur- oder Sportveranstaltungen können nur noch unter sehr strengen Auflagen stattfinden, dazu gehören eine Auslastung von maximal 25 Prozent und die 2G-plus-Regel (sowohl geimpft als auch getestet).