Behindertenhilfe in der Pandemie

Gerade Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wie den Sonnenhof in Schwäbisch Hall trifft das Corona-Virus besonders hart. Traugott Hascher, der Sprecher des Sonnenhofs, berichtet von den Herausforderungen der Pandemie.

1966 wurde der Sonnenhof als Verein gegründet, da es in Nord-Württemberg keine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung gab. In dieser Anfangsphase war das Schwäbisch Haller Diakoniewerk ein wichtiger Partner. Zwei Jahre später nahm der Sonnenhof den pädagogischen Betrieb auf, der über die Jahre und Jahrzehnte hinweg kontinuierlich erweitert wurde; es entstanden die Sonnenhofschule sowie viele Wohngruppen und Schulklassen außerhalb des Stammgeländes. 2012 kam zudem die Behindertenhilfe des Haller Diakoniewerkes unter das Dach des Sonnenhofs. Gemäß seines Leitbildes ist der Sonnenhof eine christlich-diakonische Einrichtung. Das bedeutet: Jeder Mensch – ob mit oder ohne Behinderung – ist vor Gott gleich, sein Ebenbild. Besonders die Inklusion wird großgeschrieben.

Gerade in einer Einrichtung wie dem Sonnenhof erweist sich die Corona-Pandemie als besondere Herausforderung. »Der Alltag ist erschwert, teilweise ist ein hoher Organisationsaufwand notwendig«, berichtet Traugott Hascher, der Sprecher Sonnenhofs. »Die Gruppen sollen ja möglichst homogen bleiben, so dass keine Vermischung stattfindet, die dann die Infektionswahrscheinlichkeit erhöhen würde, wenn es zu gruppenübergreifenden Begegnungen käme. Besonders schwierig war es in jenen Zeiten, in denen Quarantäne notwendig war. Das ist dann schon eine ziemliche Belastung. « Gerade die Vermittlung der Schutzmaßnahmen erweist sich mitunter als schwierig: »Viele der Bewohnerinnen und Bewohner können das Tragen der Masken zum Beispiel gut nachvollziehen, andere wiederum nicht, weil sie es einfach nicht verstehen können.« Auch für das Personal des Sonnenhofs gibt es viele neue Herausforderungen in einem ohnehin fordernden Job, wie Traugott Hascher berichtet: »Die pflegerische und pädagogische Arbeit ist ziemlich erschwert. Den ganzen Tag Masken zu tragen ist sehr anstrengend. Rechtzeitige Pausen sind dann unabdingbar. Der Alltag ist vielfach bestimmt durch Symptom-screening, Flächendesinfektion und seit einiger Zeit auch die Durchführung von Schnelltests. Wir haben gute Hygienekonzepte eingeführt, die einerseits einen offenen Umgang miteinander einschränken, andererseits aber sehr effizient sind. Das merken wir daran, dass wir aktuell und seit einiger Zeit keine positiven Befunde mehr haben.« In diesem Kontext ist natürlich auch die Unterstützung von Einrichtungen wie dem Sonnenhof durch das Land Baden-Württemberg und die Kommunen essentiell – bislang lässt diese allerdings zu wünschen übrig. »Einrichtungen der Eingliederungshilfe, wie der Sonnenhof eine ist, bleiben auf ihren finanziellen Vorleistungen derzeit sitzen«, erläutert Traugott Hascher. »Die Aufwendungen für die Bewältigung der Pandemie sind enorm. Leider schieben das Land Baden-Württemberg und die Kommunen die Verantwortung für die Übernahme dieser Kosten hin und her. Es gleicht einem Schwarzer-Peter-Spiel. Ein diffiziler Punkt.«

