Berner-Stiftung: Spende an DRK-Kreisverband Hohenlohe

Großzügige Anschubfinanzierung: Der DRK-Kreis-verband Hohenlohe darf sich über eine Spende in Höhe von insgesamt 35.000 Euro für das Projekt »Region der Lebensretter« freuen. Die zweckgebundene Förderung dient der Einführung eines App-gestützten Systems zur Verbesserung der ­Notfallversorgung im Kreis. Rund 13.000 Euro stammen aus dem Erlös des jüngsten Benefiz-­konzerts, das die Albert Berner-Stiftung im vergangenen November zusammen mit dem Rotary Club Künzelsau-Öhringen und der Sparkasse Hohenlohekreis veranstaltete. Um den zeitnahen Aufbau des digitalen Ersthelfernetzwerks zu ermöglichen, stockte die gemeinnützige Organisation die ­Summe aus eigenen Mitteln zusätzlich noch einmal kräftig auf.

Ausgebildete Rettungskräfte, die aufgrund ihres Berufs oder ehrenamtlichen Wirkens entsprechend qualifiziert sind, sollen künftig eine speziell entwickelte Mobile App auf ihrem Smartphone installieren können. In Notfällen werden die registrierten Nutzer dann automatisch über das System ­alarmiert. Ziel ist es, die Reaktionszeit ­insbesondere bei Herzkreislauf-Stillständen auf diese Weise deut-lich zu verkürzen. Im Fokus steht dabei vor allem das Zeitfenster, das der Rettungsdienst braucht, um am Einsatzort zu sein. So können die per App verständigten Ersthelfer beispielsweise bereits ­lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten oder öffentlich zugängliche Defibrillatoren mitbringen. Praktisch: Das System gewährleistet nicht nur eine organisations-, sondern auch eine kreisübergreifende Alarmierung. »Mit der Spende wollen wir das medizinische Sicherheitsnetz gerade auch in den ländlichen Gemeinden stärken und einen wichtigen Beitrag leisten, um die Überlebenschancen betroffener Menschen deutlich zu erhöhen«, erklärte ­Ursula Berner, Stiftungsratsvorsitzende der Albert Berner-Stiftung, im Rahmen der symbolischen Scheckübergabe in Künzelsau.

Dr. Matthias Neth, Präsident des DRK-Kreisverbands Hohenlohe: »Das Engagement der Berner-Stiftung ist herausragend und mustergültig. Der ganze Hohenlohekreis wird vom Projekt ‚Region der Lebensretter‘ profitieren – ein Projekt, das ­ohne die Berner-Stiftung niemals möglich gewesen wäre. Mein Dank gilt vor allem Ursula und Albert Berner, die einmal mehr zeigen, was gelebtes ­Unternehmertum bedeutet. Auch wird sichtbar, wie groß die Verbundenheit der Stifter mit den Menschen im Hohenlohekreis ist. Dieses großartige Engagement kann beim Projekt ‚Region der ­Lebensretter‘ im wahrsten Sinne sogar Menschenleben retten. Das DRK und ich persönlich danken der Berner-Stiftung also auch im Namen aller Menschen im Hohenlohekreis, die nun ein Stück mehr Sicherheit haben.«

Seit ihrer Gründung 1995 hat die Albert Berner-Stiftung schon mehr als 2 Millionen Euro für -lokale Institutionen, Vereine oder Verbände aus den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur und Sport gespendet. -Zusammen mit der Sparkasse Hohenlohekreis und dem Rotary Club Künzelsau-Öhringen -veranstaltet die Stiftung -alljährlich ein Benefizkonzert. Der Erlös geht jedes Mal in vollem Umfang an einen wohltätigen Zweck.

