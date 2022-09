Beste Trinkwasserqualität dank NOW

Seit ihrer Gründung im Jahr 1953 ist die Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) als kommunaler Zweckverband in öffentlicher Hand.

Sitz des Verbandes ist Crailsheim im Landkreis Schwäbisch Hall. Der NOW gehören derzeit 48 Städte und Gemeinden, 17 Zweckverbände, fünf Stadtwerke und die vier Landkreise Schwäbisch Hall, Rems-Murr-Kreis, Hohenlohekreis und Main-Tauber-Kreis an. Das Versorgungsgebiet der NOW erstreckt sich auch in den Landkreis Heilbronn und den Ostalbkreis.

Über ein 840 km langes Leitungsnetz verteilt die NOW pro Jahr rund 29 Mio. Kubikmeter Trinkwasser an ihre Mitglieder. Insgesamt werden ca. 600.000 Einwohner in rund 100 Städten und Gemeinden von der NOW mittelbar versorgt. Die NOW ist damit der drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg.

Die NOW trägt eine große Verantwortung rund um die Verfügbarkeit unseres Trinkwassers. Neun Wasserwerke sowie 176 Brunnen und Quellen werden von der NOW betrieben. Derzeit stammen rund 30 % des verteilten Wassers aus eigenen Wasserwerken im Verbandsgebiet. Der übrige Bedarf wird durch den Bezug von Fernwasser – überwiegend aus dem Donautal und dem Bodensee – gesichert.

Neben der Versorgung mit Trinkwasser unterstützt die NOW ihre Verbandsmitglieder mit einem umfangreichen Dienstleistungs- und Serviceangebot, das kontinuierlich vertieft und erweitert wird, u.a. Planung und Projektierung von Neuanlagen, Sanierung bestehender Wasserversorgungsanlagen, Schulung von Fachpersonal, Technische Betriebsführungen und Fernüberwachungen. Das breite Dienstleistungsspektrum der NOW ist eine Form der Zusammenarbeit, bei der die Leistungsfähigkeit der Kommunen verbessert wird, gleichzeitig aber deren Eigenständigkeit erhalten bleibt.

Beste Trinkwasserqualität und hohe Versorgungssicherheit– ist ohne engagiertes Personal undenkbar. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter waren von Beginn an ein Aushängeschild der NOW. Aufgrund der stetig steigenden Wasserabgabe, neuer und moderner Anlagen zur Wasseraufbereitung und der hohen Nachfrage an Dienstleistungen durch die kommunalen Verbandsmitglieder hat sich aus kleinen familiären Anfängen ein schlagkräftiges Team mit derzeit über 130 Kolleginnen und Kollegen geformt.

Kontinuierlich sucht die NOW engagierte Wasserliebhaberinnen und Wasserliebhaber zur Verstärkung ihres Teams, die sich mit Leidenschaft in den Dienst unseres Trinkwassers stellen. Dies betrifft sowohl Fach- und Führungskräfte als auch Auszubildende sowohl technischen als auch im kaufmännischen Bereich.

Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg, Blaufelder Str. 23, 74564 Crailsheim, Fon: 07951-4810, www.now-wasser.de