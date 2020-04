Betrunkene treiben ihr Unwesen im Hohenlohekreis – Polizei greift ein

Wie die nachfolgenden Polizeiberichte zeigen, greifen in Zeiten der Corona-Krise manche Menschen übermäßig zur Flasche. Wir empfehlen, in diesem Fall wenigstens zu Hause zu bleiben…

Uneinsichtiger, betrunkener Fußgänger auf der Autobahn in Gewahrsam genommen

Nachdem ein Fußgänger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrfach von der Autobahn verwiesen werden musste, kam er letztlich in Gewahrsam. Gegen 19.00 Uhr wurde der Autobahnpolizei zum ersten Mal ein Fußgänger an der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. Im Bereich zwischen Öhringen und Bretzfeld wurde dann auch tatsächlich ein 59-Jähriger festgestellt. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt und er verließ den dortigen Bereich. Um 22.00 Uhr wurde der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg erneut eine männliche Person im Bereich Öhringen auf der BAB 6 gemeldet. Es handelte sich um den selben Mann, der diesmal leicht betrunken auf der Autobahn unterwegs war. Er wurde durch die Polizisten nach Öhringen zum Bahnhof gebracht. Als um kurz vor 24.00 Uhr erneut eine Person entlang der Autobahn gemeldet wurde handelte es sich wieder um den, diesmal deutlich alkoholisierten, Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von nun über 2,6 Promille. Die Nacht musste der Mann nun im Gewahrsam des Polizeireviers in Weinsberg verbringen.

Betrunkener Exhibitionist in Neuenstein

Eine schlimme Begegnung hatte eine 14-Jährige am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, am Fußweg vom Salzweg zur Seewiese in Neuenstein. Auf dem Weg kam ihr ein Mann entgegen der seine Hose öffnete und sein Geschlechtsteil zeigte. Die junge Frau meldete diesen Vorfall sofort ihren Eltern, welche die Polizei verständigten. Eine Streife des Polizeireviers Öhringen konnten den, offenbar stark betrunkenen, 50-jährigen Exhibitionisten vor Ort feststellen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat in Künzelsau.