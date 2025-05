Bike und Bühne – Kultur auf zwei Rädern, 22.06.25

Wer sagt, dass Radfahren langweilig ist? Und wer glaubt, dass Kultur nur etwas für Couchpotatoes sei? Am 22. Juni beweisen die Hohenloher Perlen das Gegenteil mit dem Event »Bike und Bühne«. Man nehme einen der schönsten Radwege der Region – den Hohenloher Perlen Radweg –, füge vier Bühnen mit hochkarätigen Künstlern hinzu, würze das Ganze mit kulinarischen Leckerbissen und garniere es mit traumhaften Ausblicken. Das Ergebnis: ein Event, das Bewegung und Kultur auf erfrischend neue Weise kombiniert. »Bike und Bühne« ist ein einmaliges Event, das es so noch nie in der Region gegeben hat. Die Kombination aus Bewegung, Bühnenkunst und der reizvollen Natur der Hohenloher Perlen macht diesen Tag zu einem Erlebnis für Körper und Geist. Von Öhringen über Pfedelbach, Bretzfeld bis nach Zweiflingen – jede Station hält eine Überraschung bereit, ob rockige Beats, kabarettistische Highlights, Comedy von Feinsten oder Momente des Staunens und der Verblüffung. Die Veranstaltung findet entlang des Hohenloher Perlen Radweges statt – die Strecke wird im Uhrzeigersinn befahren. Ortskundigen steht es selbstverständlich frei, alternative Strecken zu wählen. Das Programm reicht von Kabarett (Bernd Kohlhepp alias Hämmerle) über Comedy (Constanze Lindner) und Musik (The Beat Brothers) bis hin zu großem Staunen (Scharlatanen) und weiteren Überraschungen. Die Teilnehmer erwerben ihr Ticket für einen der Startpunkte, welcher entweder in Zweiflingen (Gemeindehalle), in Pfedelbach (Nobelgusch), in Öhringen (Kultura) oder in Bretzfeld (Mehrzweckhalle Scheppach) ist. Die Tickets sind über Reservix und im Vorverkauf bei allen vier Rathäusern erhältlich. Am Veranstaltungsort werden die Tickets in Einlassbänder umgetauscht. Der erste Auftritt der Künstler findet um 11 Uhr am Startpunkt der Tour statt.

So. 22. Juni, ab 11 Uhr, Hohenloher Perlen Radweg, Öhringen, Pfedelbach, Bretzfeld, Zweiflingen, www.hohenloher-perlen.de