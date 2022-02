"Bücher von und für Kinder" in Künzelsau

Die städtischen Kindertageseinrichtungen in Künzelsau haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse an Büchern für Familien neu zu entfachen. 40 hochwertige Bücher sind das Ergebnis des kreativen Schaffens der jungen Autorinnen und Autoren.

Auf eigene Faust wurde getextet, fotografiert und gezeichnet, ergeben haben sich so Sach- und Lachbüchern mit den unterschiedlichsten Themen. Einzigartige Geschichten von Erzieherinnen, Erziehern und Kindern erzählt. In der Stadtbücherei sind alle Bücher ausgestellt – darin blättern ist ausdrücklich erwünscht!

„Kinder sind immer mehr medienmäßig unterwegs, aber immer weniger am Buch“, so Marion Hannig-Dümmler, stellvertretende Hauptamtsleiterin und Leiterin des Fachbereichs Kinderbetreuung/Kinder- und Familienbetreuung. „Da wollten wir entgegenwirken und den Kindern zeigen, wie Bücher entstehen.“ Künftig werden jedes Jahr weitere Werke aus der Reihe ‚Bücher von und für Kinder‘ erscheinen. Die Aktion soll die Kinder anregen, Bücher mehr zu schätzen, da sie von ihnen selbst entworfen wurden. „Mit den Büchern schaffen wir Nachhaltiges und der Betrachter kann sehen, welch professionelle Arbeit der Orientierungsplan von den Erzieherinnen und Erziehern fordert.“

Die Bücher zu machen war ein stärkendes Teamerlebnis - jede und jeder Einzelne war Teil der Redaktion. Nun können alle Beteiligten stolz ihre Werke in der Stadtbücherei betrachten und anderen zeigen.

„Das Projekt war schon auch ein Selbstläufer“, berichtet Corinna Albert, Leiterin des Kindergartens Belsenberg. ‚Apfelsaft mit Powerkraft‘ lautet der Titel des Belsenberger Buches übers Apfelsaft machen. „Meine Kollegin hat viel gemalt. Auch Sachen, die wir mit den Kindern gemeinsam gemacht haben, haben wir abfotografiert.“

Auch das Buch „Vom Ei zum Frosch“ hält die Stadtbücherei zum Anschauen bereit. Dieses Thema lag für das Werk des Waldkindergartens ‚Die kleinen Molche‘ nahe. „Es beschäftigt uns die ganze Zeit“, so Claudia Frenz-Dietz, Leiterin des Waldkindergartens. „Die Kinder sind fasziniert von der Entwicklung der kleinen Kaulquappe bis hin zum Frosch.“

Marliese Hofacker, Leiterin des Kindergartens in Gaisbach sieht das Eingewöhnungsbuch, das ihr Team gemeinsam produziert hat, als großes Plus. „Davon kann Jeder in der Einrichtung profitieren.“ Das bunt gestaltete Buch zeigt den Tagesablauf im Kindergarten: „Das Gebäude, wie der Tag und die Woche ablaufen, mit den ganzen Besonderheiten, die uns ausmachen.“ Das Exemplar des Eingewöhnungsbuches, das im Kindergarten steht, können Kinder vor dem Beginn ihrer Kindergartenzeit ein paar Tage mit nach Hause nehmen und sich so schon mit ihrem Kindergarten vertraut machen – gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern. Das Feedback ist durchweg positiv, sagt Marliese Hofacker.

Ein Exemplar der Bücher steht den jeweiligen Kindertageseinrichtungen zur Verfügung, ein anderes steht in der Stadtbücherei, damit alle Bücherfreunde darin schmökern können.

Die Stadtbücherei im Alten Rathaus in Künzelsau ist geöffnet: Dienstag 9 bis 15 Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr.