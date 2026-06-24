Christusträger-Schwestern: 50 Jahre in Hergershof

Vor 50 Jahren waren die Christusträger-Schwestern, eine ordensähnliche evangelische Gemeinschaft, aber ­ohne Tracht und Gelübde, mit ihrer Musikgruppe in ­vielen Gemeinden aktiv und hörten ­häufig die Frage: »Kann man euch besuchen und auch eure Lebensgemeinschaft kennenlernen?« Als sich durch den Umzug einer Landwirtsfamilie die Gelegenheit ergab, eine Hofstelle in Braunsbach-Hergershof zu erwerben, packten die Schwestern die Gelegenheit beim Schopfe. »Wir Schwestern waren uns einig: Daraus können wir etwas Neues entwickeln. Wir ­waren alle motiviert, und das war gut so, denn es ­lagen einige Jahre schwerer Arbeit vor uns«, ­berichtet Schwester Astrid. Dennoch bekamen die Schwestern oft aus unerwarteter Richtung Hilfe, ­etwa durch Handwerker, die durch Veranstaltungen zufällig auf sie aufmerksam wurden und helfen wollten. Oft genug fanden sich auch Spender, die bei den anstehenden Arbeiten finanziell behilflich sein konnten. Im Juni 1980 fand schließlich die ­feierliche Einweihung des neuen Gästehauses mit einem Festgottesdienst unter Beisein des damaligen evangelischen Landesbischofs Helmut Claß statt.

Gemäß der diesjährigen Jahreslosung »Siehe, ich mache alles neu!« (Offenbarung 21,5) nutzen die Christusträger-Schwestern das Jubiläum, um einige Änderungen vorzunehmen. »Die bisherige Form der Gästearbeit können wir so nicht mehr weiterführen, unter anderem aufgrund von Älterwerden und Krankheiten in unserer Gemeinschaft«, erläutert Schwester Heidrun. »Daher war klar, dass wir in ­diesem Jahr weniger Gäste aufnehmen: keine ­Gruppen, und unsere eigenen Angebote beschränken sich auf die monatlichen Offenen Abende sowie Oasentage und das Abendgebet in der Christophorus-Autobahnkapelle.« Ursprünglich sollten die ersten drei Monate des Jahres 2026 zudem als »Sabbatzeit« fungieren, ein Wasserschaden und die dadurch notwendigen Renovierungsarbeiten ­änderten diese Planung jedoch. »Wie wir unsere Gästehäuser künftig nutzen, ist noch offen. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns seine Sicht unserer zukünftigen Aufgaben zeigen wird«, so Schwester Heidrun.

Expand Baustelle in Hergershof 1978

Dennoch bringt das Jahr 2026 auch positiven ­Wandel: Mit Schwester Cornelia ist seit April eine Novizin in Hergershof. Nach drei Jahren Mitleben und Mitarbeiten bei den Christusträger Brüdern in Ralligen (Merligen CH) am Thuner See, entschloss sie sich dazu, Schwester zu werden und ihr Noviziat (zweijährige Prüfungs- und Ausbildungszeit) in Hergershof anzutreten: »Der Wunsch, Schwester zu werden, entwickelte sich in den letzten Jahren langsam und für mich überraschend. Nach einem Prozess mit vielen Fragen, Zweifeln und einer großen inneren Unruhe spürte ich einen immer tieferen Frieden über dem Gedanken, das zu wagen.«

In Braunsbach-Hergershof betreiben die Christusträger-Schwestern zwei Gästehäuser, empfangen werden Einzelgäste zur persönlichen Stille, aber auch Kloster auf Zeit ist -möglich. Zudem findet ein monatlicher Offener Abend sowie das Abendgebet in der Autobahnkapelle Christophorus statt.

Ziele: Menschen sollen Gott begegnen und zur Ruhe -kommen sowie durch geistliche Impulse und Gemeinschaft Hoffnung und Kraft schöpfen, um ermutigt wieder in den Alltag zurückzukehren.

Mehr Infos unter www.christustraeger-schwestern.de