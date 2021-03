Corona-Ausbruch in Rothenburg odT

In der ANrediomed Klinik in Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach wurde ein größerer Corona-Ausbruch festgestellt. Der Klinikbetrieb wird seither eingeschränkt.

Am Samstag, 27. Februar, fand eine umfangreiche, vom Gesundheitsamt Ansbach angeordnete Reihentestung der 376 Klinikmitarbeiter sowie der Patienten statt, nachdem in den vorangegangenen Wochen mehr als 50 Covid19-Fälle festgestellt wurden. Bei weiteren 21 Mitarbeitern, 13 Auszubildenden und 13 Patienten konnte eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt werden. Sofort wurden vom Gesundheitsamt Quarantäne-Maßnahmen angeordnet, es besteht ein Besuchsverbot, alle nicht notwendigen medizinischen Eingriffe werden verschoben, Notaufnahme und Kreißaal sind aber weiterhin in Betrieb, ebenso wie die chirurgische und die gynäkologische Praxis zur Versorgung ambulanter Patienten. Derzeit wird versucht, die Infektionsketten nachzuvollziehen.