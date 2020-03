Corona-Virus: Aktuelles aus Hohenlohe/Main-Tauber/Ansbach/Ellwangen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Hohenlohe/Main-Tauber/Ansbach/Ellwangen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen.

17. März, 11.00 Uhr:

Corona hält die ganze MORITZ-Region in Atem, die Zahl der Infizierten wächst täglich, die Todesfälle nehmen zu, die Auflagen zum Schutz der Bevölkerung werden immer rigoroser. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, rief am 16. März den Katastrophenfall aus, um eine einheitliche Strategie im Umgang mit der Pandemie zu gewährleisten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Landkreis Ansbach, den am weitesten östlich liegenden Teil der MORITZ-Region. Ausschüsse, der Stadtrat und ein Großteil des öffentlichen Lebens finden voraussichtlich bis zum 19. April erst einmal nicht statt, Veranstaltungen wurden flächendeckend abgesagt. Wie überall in Bayern wurden die Schulen und Kindertagesstätten am 16. März geschlossen. Lange schien es, als sei Ansbach vom Coronavirus verschont geblieben, am 15. März wurden dann allerdings drei Fälle festgestellt. Bürgerhotline des Gesundheitsamtes Landkreis Ansbach: 0981/468 7777

In Baden-Württemberg sieht die Situation kaum besser aus, auch wenn noch kein Katastrophenfall ausgerufen wurde. Im Hohenlohekreis schränkte das Landratsamt über zwei Eilverfügungen das öffentliche Leben stark ein, so dürfen Krankenhäuser beispielsweise von Besuchern nicht mehr betreten werden und öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern dürfen nicht mehr durchgeführt werden, während Zusammenkünfte von 33 bis 99 Teilnehmern beim Bürgermeisteramt 72 Stunden vor Beginn schriftlich angekündigt werden müssen. Die meisten Rathäuser und sonstigen städtischen Einrichtungen, etwa in Öhringen, Neuenstein und Pfedelbach, schließen ihre Pforten. Am Wochenende (14./15. März) kam es im Hohenlohekreis noch einmal zu einem signifikanten Anstieg der Corona-Infizierten, die Zahl stieg auf 54 an. Corona-Hotline Hohenlohekreis: 07940/18888

Ähnlich verhält es sich auch im Landkreis Schwäbisch Hall, Landratsamt und Außenstellen bleiben voraussichtlich bis zum 17. April geschlossen. Die Zahl der Infizierten liegt im Kreis Schwäbisch Hall bei 35 Personen (Stand 16. März), davon 30 im Haller Raum und 5 im Altkreis Crailsheim. Corona-Hotline Schwäbisch Hall: 0791/7557400

Auch im Main-Tauber-Kreis sind die Schulen und Kindergärten ab dem 17. März geschlossen, Busse und Bahnen sollen allerdings wie gewohnt fahren. Bis einschließlich 16. März wurden im Main-Tauber-Kreis 33 Corona-Fälle festgestellt. Corona-Hotline Main-Tauber: 09341/82-4010

Auch in Ellwangen und dem Ostalbkreis greifen die Verordnungen der Landesregierung, die Schulen wurden geschlossen, ebenso wie sämtliche städtischen Bildungseinrichtungen wie Musik- und Volkshochschulen. Gesundheitsamt Ostalbkreis: 07361/503-1900