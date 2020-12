Crailsheim: Hohenlohe im Herzen

Auch wenn Corona-bedingt viele liebgewonnene Veranstaltungen in der Adventszeit in Crailsheim entfallen müssen, lockt doch der Einzelhandel mit vielfältigen Angeboten in die Crailsheimer Innenstadt.

So kann unter Einhaltung aller Hygienevorschriften der Einkauf vor Ort stattfinden und damit der lokale Handel vor Ort unterstützt werden kann. Wer noch unsicher ist, was er schenken möchte, kann mit dem CrailSchein Gutscheine für seine Lieben verschenken. Zusätzlich locken Einkaufsgutscheine mit Rabatten in die Einkaufsstadt Crailsheim und ein großes Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins verlost als ersten Preis einen VW e-Up für 333 Tage sowie weitere attraktive Preise. Teilnahmekarten liegen in den Geschäften aus. Festlich beleuchtet in der Adventszeit ist die Crailsheimer Innenstadt. Die altgediente Weihnachtsbeleuchtung wurde auch in diesem Jahr wieder in der Innenstadt aufgehängt und erstrahlt die Straßen in weihnachtlichem Glanz. Der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Mehr Infos unter www.crailsheim.de