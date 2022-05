Crailsheim nimmt sich Zeit: Blumen- & Gartentag, 04.06.22

Unter dem Motto »Crailsheim nimmt sich Zeit« wird seit Mai an jedem ersten Samstag im Monat den Besuchern der Crailsheimer Innenstadt ein ganz besonderes Einkaufserlebnis geboten. Am Samstag, 4. Juni lautet das Motto »Blumen- & Gartentag«.

Stadtverwaltung und Stadtmarketing Crailsheim e.V. haben sich ein umfassendes Konzept zur Belebung der Crailsheimer Innenstadt einfallen lassen, das unter dem Motto »Crailsheim nimmt sich Zeit« erstmals am 7. Mai 2022 durchgeführt wurde. Egal ob Hörgenuss, Sehgenuss oder kulinarischer Genuss – die Aktionen und Ideen, die sich Einzelhandel und Gastronomie in Crailsheim für den ersten Aktionstag unter dem Motto »Crailsheim nimmt sich Zeit« haben einfallen lassen, lockten viele Besucher in die Crailsheimer Innenstadt. Dazu trugen viele Kooperationen zwischen ganz unterschiedlichen Geschäften bei. So gab es vom Whiskeytasting im Modehaus TC Buckenmaier, über die Lesung der Krimi-Autorin Wildis Streng in der Finanzlounge bis zur Kooperation des Teegartens mit der Parfümerie Gimpel eine spannende Bandbreite an ungewöhnlichen Erlebnissen.

Ähnlich abwechslungsreich geht es am 4. Juni 2022 weiter. Dann findet der Blumen- & Gartentag in der Innenstadt statt. Auch dann werden die Einzelhändler wieder bis mindestens 16 Uhr geöffnet haben und die Gastronomie lädt zumeist durchgehend zum Besuch ein. »Wichtig ist uns, dass Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen sich mit all ihren Stärken präsentieren können, die man online als Kunde gar nicht erfahren kann«, fasst Volkmar Stanoschek, Geschäftsführer des Stadtmarketing Crailsheim e.V. die Idee zusammen und ergänzt: »Dabei sollen untereinander vielfältige Kooperationen gebildet werden, um mit einem besonderen Netzwerk besondere Erlebnisse zu schaffen, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden zu binden und somit langfristige Anreize für den Besuch der Innenstadt zu schaffen.«

Ein wichtiger Aspekt soll dabei eine einheitliche Öffnungszeit an den Aktionssamstagen sein. »Damit können wir für die Besucher das Motto »Crailsheim nimmt sich Zeit« Wirklichkeit werden lassen und uns zudem deutlich von anderen Städten abheben“, ist sich Stanoschek sicher.

Crailsheim nimmt sich Zeit: Blumen- & Gartentag, Sa. 4. Juni, Crailsheim, www.stadtmarketing-crailsheim.de