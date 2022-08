Crailsheim: Sommer in der Horaffenstadt

Die Horaffenstadt Crailsheim bietet Besuchern in diesem Jahr eine Vielzahl an Veranstaltungen, Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten. Aber auch Genuss und Shopping-Erlebnis kommen in Crailsheim nicht zu kurz.

Ein leckeres Eis auf dem Schweinemarktplatz genießen, gemütlich einen Kaffee vor der Liebfrauenkapelle trinken oder bei einem kühlen Getränk den Blick vom Marktplatz auf das Storchennest auf dem Rathaus schweifen lassen – all das lädt zum Verweilen in Crailsheim ein. Gastronomie und Einzelhandel bieten zudem an jedem ersten Samstag im Monat mit der Aktion »Crailsheim nimmt sich Zeit« und verschiedenen Veranstaltungsformaten einen zusätzlichen Anreiz zum Besuch der Horaffenstadt. Viele Geschäfte haben an diesen Tagen bis mindestens 16 Uhr und die Gastronomie bis mindestens 18 Uhr geöffnet.

Nach zwei entbehrungsreichen Jahren, ist der Veranstaltungskalender auch in Crailsheim wieder prall gefüllt. Im August findet das Goldbacher Lichterfest (21.08.) statt, das den Crailsheimer Ortsteil mit tausenden Lichtern zum Leuchten bringt. Die Rossfelder Sichelhenket am 10. und 11. September ist ebenfalls ein traditionsreiches Fest. Vom 16. bis 19. September ist dann endlich wieder Volksfest-Zeit: das Fränkische Volksfest, das zweitgrößte Volksfest in Baden-Württemberg, bietet mit Festzelten, Vergnügungspark, Krämermarkt, Volksfestumzügen und vielem mehr das volle Programm. Immer einen Besuch wert ist die Villa auf dem Kreckelberg, dem Crailsheimer »Hausberg«. An den Sonntagen ist die Villa bewirtschaftet und bietet einen wundervollen Aufblick über die Streuobstwiesen und die Stadt. Direkt daneben ist der Vogelpark, der täglich geöffnet hat, für große und kleine Besucher ein beliebtes Ziel.

Wer mehr Geselligkeit sucht, wird in der Crailsheimer Gastro- und Kneipenmeile, die sich vom Schweinemarktplatz über die Jagststraße bis zum Cinecity zieht, fündig. Dort wartet noch ein weiteres einmaliges Erlebnis. Das »Jagstflimmern« bietet ein hochwertiges Open-Air-Kino-Erlebnis direkt in der Stadt und an der Jagst und das in ansprechendem Ambiente mitten in der Paradeisallee.

Entspannung verspricht der Besuch im Crailsheimer Freibad oder am Degenbachsee. Der Stausee lockt mit Spielplatz, Naturerlebnispfad, Beachvolleyballfeld und vielem mehr große und kleine Besucher. Wer mehr Bewegung möchte, findet auf den Rad- und Wanderwegen rund um Crailsheim abwechslungsreiche Touren.

Bei so viel Angeboten lohnt sich der Besuch in Crailsheim mehr als nur einmal. Egal ob im Einzelhandel oder der Gastronomie: Vielfalt, Sommerfeeling und eine große Anzahl an Angeboten für alle Altersgruppen locken in die Horaffenstadt.

Mehr Infos unter www.crailsheim.de und www.stadtmarketing-crailsheim.de