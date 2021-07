Crailsheim: Sommerfeeling in der Stadt

Nach langen Monaten sind auch in Crailsheim Handel und Gastronomie wieder geöffnet und laden zum Besuch in der Horaffenstadt ein. Besondere Aktionen und Straßenmusik an den Samstagen bieten weitere Anreize für Besucher.

Ein leckeres Eis auf dem Schweinemarktplatz genießen, gemütlich einen Kaffee vor der Liebfrauenkapelle trinken oder bei einem kühlen Getränk den Blick vom Marktplatz auf das Storchennest auf dem Rathaus schweifen lassen – lange Zeit mussten die Besucher auf diese Erlebnisse auch in Crailsheim warten. Seit wenigen Wochen sind Einzelhandel und Gastronomie in Crailsheim wieder geöffnet – und dass auf Grund der niedrigen Inzidenzwerte auch ohne Tests für Handel und Außengastronomie.

Noch bis Mitte September wird durch den Crailsheimer Stadtmarketingverein an jedem Samstag die Innenstadt mit unterschiedlichen musikalischen Gästen bespielt. Die Straßenmusik macht Lust auf Sommer in der Stadt, auf Einkaufen und Genießen. Besondere Sitzelemente erhöhen die Aufenthaltsqualität und zeigen zugleich die Vielfalt der Stadt – sind sie doch zugleich Ausstellungstafeln für wechselnde Fotoausstellungen. So präsentieren sich aktuell unter dem Motto »Wir haben euch vermisst« über 20 Gastronomiebetriebe mit Bildern, die Lust auf einen Besuch machen.

Ein weiteres Highlight in Crailsheim ist erst seit kurzer Zeit fertiggestellt. Der neu geschaffene Stadtstrand direkt an der Jagst und unmittelbar an die Innenstadt angrenzend lädt zum Verweilen ein. Egal ob mit Kindern, die den nebenan liegenden Spielplatz erobern können oder mit der Picknickdecke – in Crailsheim kommt Urlaubsfeeling auf.

Dazu gehört auch die Crailsheimer Gastro- und Kneipenmeile, die sich vom Schweinemarktplatz über die Jagststraße, den Stadtstrand bis zum Cinecity zieht. Dort wartet noch eine weitere Neuerung. Noch in diesem Sommer startet dort das »Jagstflimmern«, ein hochwertiges Open-Air-Kino-Erlebnis direkt in der Stadt und an der Jagst.

Entspannung verspricht auch der Besuch im Crailsheimer Freibad oder am Degenbachsee. Der Stausee lockt mit Spielplatz, Naturerlebnispfad, Beachvolleyballfeld und vielem mehr große und kleine Besucher. Wer mehr Bewegung möchte, findet auf den Rad- und Wanderwegen rund um Crailsheim abwechslungsreiche Touren.

Bei so viel Angeboten lohnt sich der Besuch in Crailsheim mehr als nur einmal. Egal ob im Einzelhandel oder der Gastronomie: Vielfalt, Sommerfeeling und eine große Anzahl an Angeboten für alle Altersgruppen locken in die Horaffenstadt.

Mehr Infos unter www.crailsheim.de und www.stadtmarketing-crailsheim.de