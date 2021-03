Crailsheimer »Horaffenwege«

2020 ist das Ehepaar Wilhelm und Brigitte Bratz mit der Idee der sogenannten »Horaffenwege« auf die Crailsheimer Verwaltung zugekommen.

Die beiden haben zehn abwechslungsreiche Wandertouren in Crailsheim und den Teilorten erkundet und zusammengestellt. Entstanden sind zehn Touren durch nahezu alle Crailsheimer Stadtteile und das Umland. GPS-Daten, Wegbeschreibungen und weitere Informationen zu den Touren sind über die Internetseite der Stadt abrufbar und auch im Tourenportal outdooractive.de zu finden. EinFlyer wird voraussichtlich ab Ende April im Bürgerbüro im Rathaus Crailsheim erhältlich sein. Die zehn Rundwanderwege sind zwischen 8 und 15 Kilometern lang und führen die Wanderer durch die vielseitige Landschaft rund um Crailsheim. Von der Hohenloher Ebene über die Ausläufer des Frankenwalds bis zum Rand des Bühlertals reichen die Wege. Dabei führen die Wege an unterschiedlichen Highlights in Crailsheim, wie dem Kreckelberg mit Villa und Vogelpark, der Westgartshausener Wacholderheide und vielen mehr vorbei.

Mehr Infos unter www.crailsheim.de