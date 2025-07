Der August im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet die Möglichkeit einer einzigartigen Reise in die Vergangenheit. Mehr als 70 historische Gebäude in ausgezeichnetem Zustand können auf dem Gelände des Museums erforscht werden und bieten so einen Blick in die ­Geschichte der Region. Gärten, Felder und Obstwiesen vervollständigen das Bild. Zudem finden Tierfreunde auf dem Museumsgelände auch ­zahlreiche Bauernhoftiere wie Limpurger Rinder, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Coburger Fuchsschafe sowie allerlei Hühner und Gänse. Wie in jedem Monat ­bietet das Freilandmuseum auch im August eine Reihe vielseitiger Angebote und Veranstaltungen. Vom 17. August bis zum 13. September findet das Ars-Conectit-Festival statt, bei dem über 100 Werke von regionalen und überregionalen Künstlern gezeigt werden. Zur Eröffnung am 17. August um 11 Uhr wird einiges geboten, darunter die Mitmachaktion Linoldruck sowie Erläuterungen durch die Künstlerinnen und Künstler. Für die musikalische Begleitung sorgt die Band Sax & Keys. Zudem spielen am 24. August Lunedi und am 31. August Thea & Chris. Noch bis zum 15. November kann die Ausstellung »Frauen vom Land. Alte Bäuerinnen im Hohenlohe der 1970er- und 80er-Jahre« besucht werden, auch die Ausstellung »100 Jahre ­Gerhards Marionettentheater« läuft noch bis zum 30. September. Außerdem heißt es am 2. August »Gut Brand« - der Kohlenmeiler wird angezündet und der Köhler ist für Fragen und Gespräche offen. Am 2. und 3. August finden die Drehorgeltage statt – überall auf dem Gelände des Freilandmuseums sind Drehorgelspieler anzutreffen. Am Sonntag gibt es um 15 Uhr ein gemeinsames Konzert. Vom 29. bis zum 31. August findet schließlich »Anno Domini 1775« statt, ein Living-History-Event mit dem Thema »Wie das Salz getragen wurde«. Dargestellt wird das Leben vor 250 Jahren.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de/veranstaltungen