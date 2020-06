Der Hohenlohekreis: Ein Freizeitparadies

Der Hohenlohekreis ist ein Freizeitparadies für Jung und Alt und bietet Erlebnisse für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug. In der neuen Broschüre »Freizeitparadies Hohenlohe« sind übersichtlich attraktive Freizeitthemen von A wie Angeln bis W wie Wellness & Gesundheit für viele Zielgruppen mit den Kontaktadressen gelistet. Das Angebot umfasst Vorschläge zum Baden, traditionellem Bogenschießen im Parcours und Klettermöglichkeiten. Öffentlich zugängliche Bewegungsgeräte und Entspannungskurse bieten Mehrwert für die Gesundheit.

Ebenfalls sind die im Vereinsgebiet ausgebildeten Führer gelistet sowie Angebote zu ausgewählten Museen und Stadtbesichtigungen. Angebote für Kinder wie beispielsweise die Bauschule in Öhringen, Marionettentheater und Reitferien bieten sich auch für die Gestaltung von Geburtstagen an. Geocaching, Golf und Minigolfplätze sowie die vielfältigen Themenwege in Hohenlohe motivieren zur Bewegung im Freien. Freizeitangebote mit Alpakas und Eseln sowie außergewöhnliche Erlebnisse im 15 Hektar großen Abenteuer-Steinbruch sind erlebbar.

Mehr Infos unter www.hohenlohe.de