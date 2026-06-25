Der Juli im Weygang-Museum

Am 5. Juli hat das Weygang-Museum von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet eine kostenlose Führung mit Elisabeth Schmid zur Geschichte und Symbolik des Brautbechers statt, welcher seit Jahrhunderten für Liebe, Vertrauen und Verbundenheit steht. Der Legende nach konnten Braut und Bräutigam gleichzeitig aus dem Becher trinken, ohne einen Tropfen zu verschütten. Am 15. Juli findet um 18 Uhr wieder die Veranstaltung »Museum nach Feierabend« statt. Gabriele Debas und Cornelia Schmidt referieren über die Eritreische Kaffeezeremonie. Die Kaffeezubereitung ist das Herzstück der traditionellen Kultur Äthiopiens und Eritreas. Kaffee wird Freunden, der Nachbarschaft sowie Besuchern und Besucherinnen zum Beispiel bei Festen und Hochzeiten angeboten.

Mehr Infos unter www.weygang-museum.de