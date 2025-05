Der Juni im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet die Möglichkeit einer einzigartigen Reise in die Vergangenheit. Mehr als 70 historische Gebäude in ausgezeichnetem Zustand können auf dem Gelände des Museums erforscht werden und bieten so einen Blick in die ­Geschichte der Region. Gärten, Felder und Obstwiesen vervollständigen das Bild. Zudem finden Tierfreunde auf dem Museumsgelände auch ­zahlreiche Bauernhoftiere wie Limpurger Rinder, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Coburger Fuchsschafe sowie allerlei Hühner und Gänse. Wie in jedem Monat bietet das Freilandmuseum auch im Juni eine Reihe vielseitiger Angebote und Veranstaltungen. Am 14. Juni um 11 Uhr findet die ­Eröffnung der Ausstellung »Finale« statt. Es handelt sich dabei um die 10. Patchworkausstellung der Gruppe »Flickwerk im Fachwerk«. Zum Ausstellungsende am 29. Juni besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den eigenen Quilt auszustellen. Bis zum 30. September läuft ­zudem die Ausstellung »100 Jahre Gerhards Marionettentheater«, die verschiedene Marionetten in Bezug zu den Gebäuden des Freilandmuseums zeigt. Ebenfalls nicht verpassen sollten die Besucherinnen und Besucher des Freilandmuseums den Deutschen Mühlentag am 9. Juni mit einer Vorführung der Getreide- und Sägmühle aus Weipertshofen. Am 15. Juni werden am Tag des alten Handwerks Handwerksvorführungen geboten, zusätzlich wird das Backhaus aus Beilstein in Betrieb genommen. Am 22. Juni findet schließlich der Pferdetag statt, der Begegnungen mit Pferden für Groß und Klein bietet.

