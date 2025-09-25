Der Oktober im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet die Möglichkeit einer ­einzigartigen Reise in die Vergangenheit. Mehr als 70 historische Gebäude in ausgezeichnetem ­Zustand können auf dem Gelände des Museums ­erkundet werden und geben einen Einblick in die Geschichte der Region. Gärten, Felder und Obst-wiesen vervollständigen das Bild. Zudem finden Tierfreunde auf dem Museumsgelände auch ­Bauernhoftiere wie Limpurger Rinder, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Coburger Fuchsschafe ­sowie Hühner und Gänse.

Die Herbstmonate bieten wieder schöne Gelegenheiten, die Heimat kennenzulernen. Am 5. Oktober von 11 bis 17 Uhr findet der Apfeltag statt – ein ­erlebnisreicher Herbsttag rund um das beliebte Kernobst. An der Mühle aus Weipertshofen werden Leckereien aus Apfel zubereitet, auch die Schnapsbrennerei hat geöffnet. Zudem wird ein offener Themenrundgang rund um alte Apfelsorten angeboten. Die alte Land-­technik steht am 12. Oktober (11 bis 17 Uhr) im ­Fokus. Ausgestellt werden historische Landmaschinen und Traktoren – zudem kann man sie auch im Einsatz erleben. Fleißige Helfer des Technikteams erläutern die Funktionen. Besonderes Highlight ist das Dampfdreschen. Das Mühlenensemble aus ­Weipertshofen wird vom Mühlenteam des Freilandmuseums betrieben. Auch Kutschfahrten im ­Museum werden angeboten.

Beim Tag des alten Handwerks am 19. Oktober (11 bis 17 Uhr) geben Handwerker Einblick in alte Handwerkskunst. Unter anderem bietet ein historischer Fotograf seine Dienste an und das Backhaus aus Beilstein wird in Betrieb genommen. Der Stuttgarter Märchenkreis erzählt am Märchentag, dem 19. Oktober, von 11 bis 17 Uhr spannende Märchen und Geschichten. Auch Kutschfahrten auf dem Museumsgelände werden angeboten. Am 25. Oktober heißt es von 18 bis 23 Uhr »Nachts im Museum« – das Gelände des Freilandmuseums wird zum Schauplatz für Lichterspiele und Musik. Moderne Projektionstechniken und Medienkunst sorgen für eine opulente Show. Reichlich Verpflegung wird ebenfalls geboten. Besonderes Highlight ist der Große Siedershof mit seinem Fackeltanz. Zudem gibt es einen »Chill-Out-Pavillon«, Laternenrundgänge, ­Rüben- und Kürbisgeisterschnitzen, Moonlight-­Kegeln und Kutschfahrten durchs Museum.

Weitere Veranstaltungen wie Offene Themenrundgänge: www.wackershofen.de/veranstaltungen