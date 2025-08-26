Der September im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet die Möglichkeit einer einzigartigen Reise in die Vergangenheit. Mehr als 70 historische Gebäude in ausgezeichnetem Zustand können auf dem Gelände des Museums erkundet werden. Auch im September bietet das Hohenloher Freilandmuseum ­eine Reihe aufregender Veranstaltungen. Noch bis zum 13. September findet das Ars-Conectit-Festival mit über 100 Werken von regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern statt. Beendet wird das Festival mit einer Finissage am 13. September um 15 Uhr, bei der die Werke von den Künstlerinnen und Künstlern erläutert werden. Am Sonntag, den 7. September, findet zudem ein Konzert mit der Band »Moving Souls« statt. Außerdem kann bis zum 30. September die Ausstellung »100 Jahre Gerhards Marionettentheater« und bis zum 15. November die Fotoausstellung »Frauen vom Land. Alte Bäuerinnen im Hohenlohe der 1970er- und 80er-Jahre« von Roland Bauer besucht werden.

Über die Ausstellungen hinaus zeigt das Freilandmuseum die Lebensweise früherer Zeiten. Am 7. September von 11 bis 16 Uhr heißt es »Kochen in ­alten Küchen«. In verschiedenen Häusern im Museum wird auf den alten Öfen gekocht; die Speisen können probiert und Rezepte mitgenommen werden. Der 14. September ist der 5. Nachhaltigkeitstag der Stadt Schwäbisch Hall. Im Freilandmuseum werden ein Markt, Mitmachstationen und eine Führung geboten. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Mobilität früher und heute. Am selben Tag ­findet auch das Flachsfest statt. Das Hohenloher Freilandmuseum ist Partner des Mitmach- und Communityprojekts »1qm Lein«, das sich mit dem Anbau von Faserlein (Flachs) beschäftigt, und bietet zum Flachsfest Mitmachstationen und Führungen rund um das Thema Flachs. Besonderes Highlight ist schließlich das Backofenfest, das traditionell immer am letzten Septemberwochenende stattfindet – in diesem Jahr am 27. und 28. September. Die Backöfen des Freilandmuseums sind in Betrieb, ­frischer Blooz und andere leckere Backwaren wie Museumsbrot und Rosenküchle werden hergestellt und angeboten. Zudem finden ein buntes Markttreiben, Musik und Tanzaufführungen statt. Die Schnapsbrennerei ist geöffnet, historisches Handwerk und eine Vielzahl an Aktionen und Vorführungen erwarten die Besucher.

Weitere Veranstaltungen wie Offene Themenrundgänge: www.wackershofen.de/veranstaltungen