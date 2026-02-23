Die Farben der Kurstadt: Sommer in Bad Mergentheim

Die Stadt Bad Mergentheim verbindet in diesem Sommerhalbjahr die Magie von Deutschlands ­größtem Fantasy-Festival mit der Faszination nostalgischer Oldtimer-Busse, erlaubt Ausflüge in die Drogerie-Geschichte und wird zum Schauplatz des pulsierenden Regionaltags Heilbronn-Franken.

Vom 1. bis 3. Mai (Freitag bis Sonntag) versammelt »Annotopia« in authentisch-märchenhafter Atmosphäre von Schlosshof und Schlosspark wieder ­Figuren aller Genres und Epochen. Das Festival empfängt Besucherinnen und Besucher in einer herzlich-kuriosen Anderswelt voller spannender Inszenierungen, Zauberei und Akrobatik. Alle vier Jahre verwandeln rund 80 stilechte Old­timerbusse aus ganz Europa die Altstadt von Bad Mergentheim in ein Freilicht-Museum voller Charme und Nostalgie. 2026 ist es wieder so weit, das 9. Internationales Oldtimer Bustreffen findet vom 8. bis zum 10. Mai statt. Interessierte sollten sich vor allem den 10. Mai, vormerken. Dann stehen alle Oldtimerbusse in der Innenstadt. Dort kann man die liebevoll restaurierten Fahrzeuge aus nächster Nähe ­bestaunen.

Am Freitag, 15. Mai, verspricht die Frühjahrs-Ausgabe des Nachtbummels wieder Einkaufserlebnisse zu später Stunde. Um in der gesamten Innenstadt die Nacht zum Tag zu machen, spielen Dutzende Bands, Musikerinnen und Musiker mitreißend auf den Straßen und Plätzen. Das ganz große Event steht gut einen Monat später parallel zum traditionellen Stadtfest (26. bis 28. Juni) an: Mit dem Regionaltag Heilbronn-Franken kommt die Leistungsschau der Region am Sonntag, 28. Juni, in die Kurstadt – und es werden Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Demgegenüber klein, aber fein: Die Stadt bringt mit »Der Kurschatten – ein Tabu bei Licht betrachtet« (8. Mai bis 14. Juni) und »100 Jahre Drogeriegeschichte« (1. Juli bis 20. September) außerdem zwei thematisch zum Bad Mergentheimer Jubiläumsjahr »200 Jahre Heilquellen« passende Ausstellungen ins Kulturforum der Innenstadt.

Noch mehr Kultur verspricht der Ausblick auf den Herbst, wenn Bad Mergentheim die baden-württembergischen Literaturtage ausrichtet (11. September bis 11. Oktober), ein Festival voller literarischer Erlebnisse an den unterschiedlichsten Schauplätzen und mit besonderen Gästen. Unter anderem wird Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk nach Bad Mergentheim kommen. Der Kartenverkauf läuft bereits.

Highlights im Sommerhalbjahr

Fr. 1. bis So. 3. Mai: Annotopia

Fr. 8. bis So. 10. Mai: 9. Internationales Oldtimer Bustreffen

Fr. 15. Mai: Nachtbummel

Fr. 26. bis So. 28. Juni: Stadtfest

So. 28. Juni: Leistungsschau der Region

Mehr Infos unter www.bad-mergentheim.de