Die malerische Landschaft Hohenlohes: Crailsheim – Vielfalt erleben

Crailsheim ist nicht nur die größte Stadt am zertifizierten Kocher-Jagst-Radweg, sondern auch beliebtes Etappenziel für Radfahrer. Die Stadt lädt aber auch abseits des Fernradwegs zu vielseitigen Radtouren im schönen Jagsttal ein. Auch Wanderer kommen in und um Crailsheim auf Ihre Kosten. So verläuft der naturnahe Kocher-Jagst-Trail ebenso durch Crailsheim wie der Fränkisch-Schwäbische-Jakobsweg. Kulturliebhaber erhalten im Stadtmuseum im ehemaligen Spital Einblicke in die Stadtgeschichte und wechselnde Sonderausstellungen.

Historisch interessierte Besucher können auf dem Türme-Rundweg in der Innenstadt erkunden: Diebsturm und Zeughausturm sind täglich geöffnet und bieten interessante Informationen. Auf dem Crailsheimer Reformationsweg können sich Besucher über verschiedene Aspekte der Reformation informieren und dabei die Stadt erkunden. Die abwechslungsreiche Gastronomie und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten runden einen Besuch in Crailsheim ab.

Mehr Infos unter www.crailsheim.de