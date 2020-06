Die Region öffnet sich

Optimismus ist angesagt: Nach fast drei Monaten Lockdown geht es wieder los, Einrichtungen wie Museen, Parks oder Kinos dürfen öffnen und erste, kleinere Veranstaltungen können wieder stattfinden. Ein Hauch Normalität in der MORITZ-Region.

Was macht ein Veranstaltungsmagazin, wenn es keine Veranstaltungen mehr gibt? Improvisieren und Ersatzinhalte finden. Wir, das Team der MORITZ-Ausgabe Hohenlohe/Main-Tauber/Ansbach/Ellwangen, haben diese Aufgabe gemeistert und stets versucht, den Lesern interessante neue Themen zu präsentieren, seien es Porträts der Städte und Gemeinden in der Region oder für die Gesundheit relevante Themen abseits der aktuellen Pandemie.

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Hohenloher Freilandmuseum

Umso mehr freuen wir uns natürlich darüber, dass es aufwärts geht, dass die verschiedenen Freizeiteinrichtungen, wenn auch mit Einschränkungen, wenigstens zum Teil wieder öffnen dürfen und dass wir wieder Veranstaltungen ankündigen können. Und damit sind wir selbstverständlich nicht alleine, unter den Veranstaltern und Betreibern der diversen Einrichtungen in der Region macht sich ein verhaltenes Gefühl der Erleichterung und des Optimismus breit. Michael Happe etwa, Leiter des Hohenloher Freilandmuseums Wackershofen in Schwäbisch Hall, ist froh, dass das Museum wieder geöffnet hat, sieht die Situation allerdings noch etwas kritischer: »Positiv in die Zukunft blicken können wir alle erst dann, wenn ein Impfschutz oder wirksame Medikamente vorliegen, denn ein normaler Betrieb, auch und gerade Veranstaltungen, sind mit Mindestabstand in der bisher üblichen Weise nicht möglich.« Natürlich wurden im Freilandmuseum entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter getroffen. »Das Einhalten der Regeln funktioniert im allgemeinen gut, die allermeisten Besucherinnen und Besucher sind vernünftig und einsichtig.«

Kurverwaltung Bad Mergentheim Kurpark Bad Mergentheim

Kurdirektor Sven Dell vom Kurpark Bad Mergentheim zeigt sich äußerst optimistisch: »Der Kurpark ist gerüstet für die Gäste und erstrahlt in der Blütenpracht der Sommerbepflanzung. Der Klanggarten, der Springbrunnen mit der Fontäne am Haus des Gastes, die Kneipp-Anlage und die Bachläufe sind ebenfalls wieder in Betrieb. Besonders für alle, die Kraft für den Alltag tanken und etwas für Gesundheit, Geist und Seele tun möchten, ist unser Kurpark der ideale Ort.« Sehr ähnlich sieht es auch Andreas Gut, Leiter des

Alamannenmuseums in Ellwangen, der zur Erforschung der Stadt einlädt: »Jetzt im Frühsommer macht es besonders Spaß, Ellwangen und seine Umgebung zu erkunden. Die historische Altstadt zieht sich ringförmig um den Marktplatz und die romanische Basilika, worin sich heute noch der Plan des Klosters Ellwangen widerspiegelt.« Auch das Alamannenmuseum selbst durfte wieder öffnen, Andreas Gut lädt alle MORITZ-Leser herzlich dazu ein, die aktuelle Sonderausstellung zu besuchen. In Rothenburg ob der Tauber kehrt das Leben ebenfalls zurück. Claudia Weisbrod vom Rothenburg Tourismus Service freut sich, denn »das RothenburgMuseum, das Mittelalterliche Kriminalmuseum und das Historiengewölbe sind für Gäste wieder zugänglich.« Mehr noch: »Passend zum Themenjahr »Rothenburg als Landschaftsgarten« sind neben den öffentlichen Gärten in Rothenburg, wie dem Burg- oder Klostergarten, auch sieben Privatgärten für Besucher nach Voranmeldung zugänglich.« Ebenso gut aufgelegt ist Kai Hinderberger vom Ressort Digitales und Kommunikation der Stadt Crailsheim, denn auch hier öffnet sich alles wieder: »Unser Stadtmuseum präsentiert aktuell die spannende Sonderausstellung Mechanische Tierwelten. Unser Türmerundweg und der Reformationsweg laden zudem zu einem Besuch in der Stadt ein.«

Die Region erwacht aus dem Corona-Schlaf und das MORITZ-Team begleitet sie dabei in gewohnter Weise nach besten Kräften, auf dass wir auch weiterhin gemeinsam stark sind.